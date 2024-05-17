سيف بن زايد يقدم ميدالية الواجب إلى عائلتي الشهيدين محمد عبيد مبارك وسعود خميس الحوسني

المصدر: البيان

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قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ميدالية الواجب إلى عائلتي الشهيدين البطلين، الملازم محمد عبيد مبارك، والملازم سعود خميس الحوسني من منتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي، واللذين توفيا في حادثٍ مروري أثناء استجابتهما لبلاغ شرطي، وذلك تقديراً لتفانيهما وحرصهما على تأدية الواجب المهني المقدس لحماية الأرواح والممتلكات، فكانا نبراساً يُضيء درب الوفاء والإخلاص، وخير قدوةٍ إيجابية لأبناء الإمارات.

ودون الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "بمشاعر الفخر والاعتزاز، قدمنا ميدالية الواجب إلى عائلتي الشهيدين البطلين، الملازم محمد عبيد مبارك، والملازم سعود خميس الحوسني من منتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي، واللذان توفيا في حادثٍ مروري أثناء استجابتهما لبلاغ شرطي، وذلك تقديراً لتفانيهما وحرصهما على تأدية الواجب المهني المقدس لحماية الأرواح والممتلكات، فكانا نبراساً يُضيء درب الوفاء والإخلاص، وخير قدوةٍ إيجابية لأبناء الإمارات"..رحم الله الفقيدين وجعل مثواهما الفردوس الأعلى من الجنة، وألهم ذويهما وأهلهما الصبر والسلوان".

بمشاعر الفخر والاعتزاز، قدمنا ميدالية الواجب إلى عائلتي الشهيدين البطلين، الملازم محمد عبيد مبارك، والملازم سعود خميس الحوسني من منتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي، واللذان توفيا في حادثٍ مروري أثناء استجابتهما لبلاغ شرطي، وذلك تقديراً لتفانيهما وحرصهما على تأدية الواجب المهني… pic.twitter.com/WDc4gCsu88 — سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) May 17, 2024

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