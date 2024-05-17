ماستركارد تتعاون مع «أبهي» لتعزيز نمو القطاع المالي في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت ماستركارد عن تعاونها مع شركة «أبهي» (ABHI)، منصة التمويل المضمن المدعومة من قبل منصة «هب 71» (Hub71)، بهدف تعزيز مشهد المدفوعات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبموجب هذه الشراكة، سيتمكن مستخدمو «أبهي» من الحصول على البطاقة المدفوعة مسبقاً للرواتب، المدعومة من ماستركارد، وبالتالي تحسين قدرتهم على إجراء المدفوعات الدولية والمحلية عبر الإنترنت، والاستفادة من خدمات الوصول إلى الدخل المكتسب (EWA). وسيتمكن المستخدمون من طلب بطاقة جديدة عبر تطبيق «أبهي»، أو من خلال التواصل مع مركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، أو عن طريق الشركة التي يعملون بها.

وتأتي هذه الشراكة في سياق التزام كلا المؤسستين بتمكين الأفراد وتحفيز التغيير الإيجابي في القطاع المالي في دولة الإمارات وخارجها، إذ تمثل خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد رقمي أكثر أماناً ودعم تحديث البنية التحتية للمدفوعات والنهوض بالقطاع المالي ليكون أكثر صحة وازدهاراً. وسوف تستفيد «أبهي» من حلول وتقنيات ماستركارد للارتقاء بمجموعة خدماتها ومنتجاتها وضمان توفير إجراءات معاملات آمنة وسريعة للمستخدمين.

وبهذه المناسبة، قال عمير أنصاري، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «أبهي»: «يسعدنا أن نتعاون مع ماستركارد لإحداث نقلة نوعية على مستوى تمكين الأفراد في القطاع المالي، وتقديم بطاقات الرواتب المدعومة بتقنيات ماستركارد لتمكين المستخدمين من إجراء المدفوعات محلياً ودولياً دون عناء، وتغيير طريقة إجراء المعاملات بالنسبة للموظفين. ونحن على ثقة أن هذه التعاون سوف يعزز الرفاهية المالية ويكون حافزاً للتغيير وحجر الأساس نحو بناء مستقبل مالي أكثر شمولاً وإشراقاً».

من جانبها، قالت جينا بيترسون سكايرم، نائب الرئيس، رئيس تطوير الأعمال في دولة الإمارات وسلطنة عمان لدى ماستركارد: «نحن ملتزمون بتوظيف أحدث التقنيات المبتكرة من أجل تطوير حلول دفع جديدة ترتقي بتجربة المستهلك لمستويات غير مسبوقة من الراحة والأمان وتسهم في تعزيز الشمول المالي. يركز التعاون الأخير مع منصة «أبهي» على الابتكار والكفاءة لربط عملاء الشركة بشبكة المدفوعات العالمية الواسعة من ماستركارد، ومنحهم مرونة أكبر في تعاملاتهم المالية».

تعد شركة «أبهي»، التي تأسست في عام 2021، من أبرز شركات التكنولوجيا المالية الواعدة، حيث تم إدراجها ضمن قائمة أفضل 100 شركة من المستقبل، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها. كما صنفت واحدة من شركات التكنولوجيا الرائدة من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي 2023، في سابقة هي الأول من نوعها في القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان. وتقدم «أبهي» مجموعة شاملة من الخدمات والمنتجات، التي تشمل خدمات الوصول إلى الدخل المكتسب (EWA) وحلول الرواتب، وخدمات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتحرص ماستركارد على بناء الشراكات وتوظيف شبكتها وقدراتها الكبيرة في مجال حماية البيانات من أجل توفير المزيد من الفرص للأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، والمساهمة في توسيع نطاق المعاملات المستقبلية وتعزيز الشمول المالي.

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