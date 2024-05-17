«دبي لإدارة الأصول» تطلق مبادرة لرفع مستوى وعي المقيمين في مجمّعاتها بالاستدامة

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت «دبي لإدارة الأصول»، التي تمتلك وتدير واحدة من كبرى محافظ المجمّعات السكنية المعدة للإيجار في دبي ضمن مظلة «دبي القابضة لإدارة الأصول»، مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز إدارة النفايات بشكل مستدام في مجمّعاتها السكنية، وهذه المبادرة، التي تأتي في إطار التزام المجموعة الاستدامة ودورها في دفع عجلة التغيير البيئي، تركز على التقليل من كمية النفايات التي تولدها المجمّعات السكنية وتنتهي في المكبات، وذلك بتطبيق برامج مخصصة لإعادة التدوير واستخدام تقنيات مبتكرة لاستعادة الطاقة من النفايات العامة.

وانطلقت المبادرة بمجموعة من ورش العمل التوعوية والأنشطة والمناقشات التي استهدفت المقيمين في مجمّعي «شروق» و«بوابة الخيل» في عطلة نهاية الأسبوع، وذلك إثر الشراكة الاستراتيجية التي وقّعتها «دبي لإدارة الأصول» مع «تنظيف»، الشركة التابعة لمجموعة «بيئة» والمتخصصة في جمع النفايات وتنظيف المدن، في شهر ديسمبر الماضي، والتي تعد شريكاً رئيساً في دفع هذه المبادرة المستدامة.

وتضمّنت الفعاليات برنامجاً متنوعاً من ورش العمل التفاعلية والجلسات الحوارية للكبار، إضافة إلى مجموعة من أنشطة الحرف اليدوية وإعادة التدوير المخصصة للأطفال، في تأكيد على أهمية فرز النفايات وإعادة تدويرها، كما أعلنت «دبي لإدارة الأصول» في هذه الفعاليات مكونين أساسيين لمبادرتها الخاصة بالاستدامة، وهما برنامج مكافآت السلوك المستدام وبرنامج نادي سفراء الاستدامة.

وسينطلق برنامج مكافآت السلوك المستدام مع توزيع 100 حاوية ذكية في مجمّعي «شروق» و«بوابة الخيل»، إذ تستخدم هذه الحاويات، من تصنيع شركة «رينيه» القائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تكنولوجيا مدعومة بتقنية بلوك تشين لجمع بيانات النفايات الأساسية، وتستخدم كل من هذه الحاويات أجهزة استشعار وآلية فتح انتقائية لضمان إعادة تدوير البلاستيك والمواد المعتمدة بدقة.

وتتعاون «دبي لإدارة الأصول» مع «تيكت (Tickit)»، برنامج المكافآت الفورية الذي أطلقته دبي القابضة، بهدف التشجيع على استخدام الحاويات الذكية، وسيحظى المقيمون، عند إعادة تدوير النفايات البلاستيكية، بفرصة الفوز بنقاط فورية في تطبيق «تيكت (Tickit)»، والتي يمكنهم استبدالها في وجهات التجزئة المشاركة في مختلف أنحاء دبي، ومن ذلك «بلوواترز» و«سيتي ووك» و«ذا أوتليت فيليدج»، أما برنامج نادي سفراء الاستدامة فيهدف إلى تثقيف المقيمين في المجمّعات السكنية التابعة لـ«دبي لإدارة الأصول» بالممارسات البيئية المستدامة وتشجيعهم على تطبيقها عبر تعيين «قادة الاستدامة» المسؤولين عن رفع الوعي وتحفيز أفراد المجتمع على تطبيق ممارسات إدارة النفايات وتسليط الضوء على مواطن التحسّن وتشجيع المقيمين الآخرين ليصبحوا سفراء للبيئة.

وبإشراك المقيمين في فعاليات مبادرة الاستدامة، تهدف «دبي لإدارة الأصول» إلى تعزيز ثقافة المسؤولية البيئية ضمن مجمّعاتها، مع التأكيد على أهمية إعادة التدوير وفصل النفايات من المصدر، وتسهم هذه المبادرة في تقليل كمية النفايات التي تصل إلى المكبات، ما يخفف الأخطار البيئية، وأيضاً في دعم الاقتصاد الدائري فتتم إعادة تدوير واستخدام المواد باستمرار وذلك تماشياً مع الأجندة الوطنية الخضراء – 2030 وخطة دبي الحضرية 2040.

وتضمّ المحفظة العقارية لـ«دبي لإدارة الأصول» مجموعة متنوّعة من المجمّعات السكنية التي تلبّي تطلّعات الباحثين عن مختلف أنماط الحياة العصرية وتمتاز بمواقعها الاستراتيجية في أنحاء مدينة دبي كافة، ويشمل ذلك المجمّعات السكنية الفاخرة في «سيتي ووك ريزيدنسز» و«بلوواترز ريزيدنسز» و«دبي وورف»، والمجمّعات السكنيّة الملائمة للعائلات في «ليان» و«غروب» و«شروق» و«رمرام»، فضلاً عن خيارات مسكن موظفي الشركات المتاحة بأسعار تنافسية.

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