«فوكسترون» تطلق حلول لمراكز الاتصال بتقنيات الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت "فوكسترون" الشركة المتخصصة في الحلول التكنولوجية المتطورة لمراكز الاتصال، " Voxvantage للحلول التكنولوجية المبتكرة لمركز الاتصال السحابي والمصمم بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تلبي متطلبات العملاء في منطقة الشرق الأوسط، وقد تم تطويره بالشراكة مع شركة Enghouse Systems شريك فوكسترون الرائدة في هذا القطاع بالمنطقة، ويعَد بمثابة تطوراً جديداً في تكنولوجيا مراكز الاتصال حيث يشمل التقنيات والخصائص المتقدمة في الذكاء الاصطناعي بجانب سلاسة البنية التحتية القائمة على السحابة.

وأقيم حفل الإطلاق الرسمي لـ " Voxvantage 2024" في دبي تحت شعار "اعتماد الذكاء الاصطناعي في مراكز الاتصال" وتضمنت الفعالية عروض تقديمية ومناقشات فعالة بين الخبراء في قطاع التكنولوجيا حول مستقبل حلول مراكز الاتصال التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقد حققت " فوكسترون" و Enghouse Systems نجاحاً ملحوظاً على مدار العشر سنوات الماضية في هذا المجال، من خلال التميز في الحلول التكنولوجية المبتكرة المتخصصة للشركات في مختلف قطاعات الأعمال، وتمكين المؤسسات في جميع أنحاء الشرق الأوسط من تقديم خدمات لا مثيل لها للعملاء وتعزيز النمو المستدام.

وقال توماس باديكابارامبيل، الرئيس التنفيذي لشركة فوكسترون الشرق الأوسط: "نفخر بإطلاق " Voxvantage" من دبي والذي يوفر أحدث الحلول المبتكرة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لمراكز الاتصال والتي تعزز نمو الشركات في منطقة الشرق الأوسط". وأضاف توماس باديكابارامبيل: "تساعد هذه الحلول الرائدة من نوعها في تمكين الشركات من الارتقاء باستراتيجية مشاركة العملاء الخاصة إلى مستوى غير مسبوقة لدعم نمو الأعمال، من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات المتطورة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا السحابية، كما نثق بأنه سيرسي معيارًا جديدًا للتميز في مراكز الاتصال في المنطقة."

ويوفر Voxvantage مجموعة شاملة من الميزات المبتكرة، منها التوجيه الذكي، وتحليل المشاعر، والمراقبة في الوقت الفعلي، ودعم القنوات المتعددة وكلها مدمجة في واجهة تتمتع بالسهولة والسلاسة في الاستخدام، ما يضمن تلبية مختلف احتياجات العملاء من تخصيص التفاعل وتعزيز الكفاءة التشغيلية وغيرها من متطلبات زيادة وتعزيزرضا العملاء وولائهم.

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