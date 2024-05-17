3.7 مليارات درهم قيمة 129صفقة كبيرة منفذة في سوقي دبي وأبوظبي منذ بداية 2024

المصدر: وام

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شهدت أسواق الأسهم المحلية تنفيذ 129 صفقة كبيرة بقيمة جاوزت 3.7 مليارات درهم وذلك على عدد 1.04 مليار سهم منذ بداية العام الجاري 2024.

ووفق رصد لوكالة أنباء الإمارات "وام"، استناداً إلى بيانات الأسواق، شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية تنفيذ 52 صفقة كبيرة على عدد 740.7 مليون سهم بقيمة 1.95 مليار درهم.

وشملت الصفقات الكبيرة المنفذة في سوق أبوظبي للأوراق المالية صفقة واحدة على "إي آند" في مارس الماضي بقيمة 509.8 مليون درهم لعدد 27.7 مليون سهم، إضافة إلى صفقتين على "كيو القابضة" في أبريل بقيمة 367.5 مليون درهم على أكثر من 122 مليون سهم، و24 صفقة على "سواعد القابضة" في أبريل لنحو 42.8 مليون سهم بقيمة 226.5 مليون درهم.

كذلك شهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقتين على "ايبيكس للاستثمار" في يناير بقيمة 213.2 مليون درهم لعدد 106.5 مليون سهم، وصفقتين على "الخليج للمشاريع الطبية" في فبراير لعدد 97.8 مليون سهم بقيمة 156.5 مليون درهم، و8 صفقات على "الخليج الاستثمارية" في يناير قيمتها 147.7 مليون درهم لنحو 61.5 مليون سهم، و3 صفقات على "أبوظبي الوطنية للفنادق" في أبريل بقيمة 135.7 مليون درهم لعدد 210.4 مليون سهم.

وتضمنت صفقات سوق أبوظبي أيضا 3 صفقات على أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" في أبريل قيمتها 82.5 مليون درهم لنحو 27.05 مليون سهم، و5 صفقات على "فينكس كروب" في مارس بقيمة 55 مليون درهم لعدد 29.6 مليون درهم، وصفقة على "الإمارات للتأمين" في مارس بقيمة 37.8 مليون درهم لعدد 5.2 ملايين سهم، وصفقة على "الخليج الاستثمارية" في فبراير بقيمة 22.06 مليون درهم لعدد 9.2 ملايين سهم.

وبحسب الرصد، شهد سوق دبي المالي تنفيذ 77 صفقة كبيرة منذ بداية العام الجاري بقيمة إجمالية ناهزت 1.7 مليار درهم على عدد 302.4 مليون سهم، وتصدرها صفقة "بنك المشرق" في مارس، حيث بلغت قيمتها 782.1 مليون درهم على عدد 3.9 مليون سهم.

كما شهد سوق دبي المالي تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم "بي اتش ام كابيتال" في مايو الجاري بقيمة 363.5 مليون درهم لنحو 117.6 مليون سهم، إضافة إلى 64 صفقة كبيرة على أسهم "تعليم القابضة" في يناير بلغت قيمتها 245.7 مليون درهم لنحو 68.2 مليون سهم، وصفقة على "الإمارات دبي الوطني" في أبريل بقيمة 100.5 مليون درهم لعدد 5.7 ملايين سهم.

أيضا شهد سوق دبي تنفيذ صفقتين على أسهم "سالك" في يناير الأولي بقيمة 67 مليون درهم لعدد 20 مليون سهم والثانية بقيمة 27.04 مليون سهم لنحو 8 ملايين سهم، إضافة إلى صفقة أخرى في فبراير بقيمة 27.2 مليون درهم لعدد 8 ملايين سهم.

كذلك تم تنفيذ صفقة على "الخليج للملاحة" في مايو بقيمة بقيمة 35.8 مليون درهم لنحو 4.9 مليون سهم، بالإضافة إلى صفقتين على أسهم مجموعة "جي إف إتش" المالية في مارس الأولي بقيمة 28.7 مليون درهم لعدد 30 مليون سهم، والثانية بقيمة 22.5 مليون درهم لعدد 22.6 مليون سهم، إضافة إلى صفقة على "المال كابيتال ريت" في مايو بقيمة 15.06 مليون درهم لعدد 13.3 مليون سهم.

والصفقات الكبيرة، هي آلية توفرها الأسواق المحلية للمستثمرين وشركات الوساطة بما يتيح إنجاز صفقات من هذا النوع على أسهم شركة مدرجة من دون التقيد بنطاق الحدود السعرية المعمول بها في السوق.

ولا تؤثر الصفقات الكبيرة المباشرة المنفذة في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا في المؤشر العام، كما أنها لا تؤثر في أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة أو خلال آخر 52 أسبوعاً.



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