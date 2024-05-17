20 مليون عملية فحص للمركبات تسجلها «تسجيل» في 25 عاماً

المصدر: دبي - البيان

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تحتفل مجموعة إينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، بمرور 25 عاماً على تأسيس «تسجيل»، أول وأكبر مركز موثوق لفحص وتسجيل المركبات في الإمارات والذي يحظى بانتشار واسع في جميع أنحاء الدولة، وذلك مع وصول عمليات فحص المركبات في مراكز «تسجيل» إلى ما يزيد على 20 مليون عملية فحص للمركبات، الأمر الذي يؤكد التزام «تسجيل» بتلبية احتياجات سائقي السيارات في الدولة.

فقد بدأت «تسجيل» عملياتها في دبي في نوفمبر 1999 بافتتاح أول مركز في القصيص، وسرعان ما توسعت إلى الشارقة (2006)، ورأس الخيمة (2019)، والفجيرة (2021). وشهد عام 2023 فقط فحص 1.63 مليون مركبة، وفي يناير 2024، تم إجراء ما يقارب 5700 فحص في مراكز «تسجيل» في الدولة. وتمتلك «تسجيل» حالياً 31 مركزاً تشغيلياً، بالإضافة إلى 4 وحدات خدمة فحص المركبات المتنقلة و9 وحدات خارجية و4 مواقع خدمة داخلية.

وبهذه المناسبة، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «يأتي احتفالنا بمرور 25 عاماً على تأسيس «تسجيل» ليؤكد على الجهود المبذولة لخدمة عملائنا في دبي والإمارات الشمالية من خلال مرافقنا المتطورة، ونحن ممتنون للدعم الذي تلقيناه من حكومة الإمارات ومن جميع إمارات الدولة للمساهمة في تطوير البنية التحتية، ونود بهذه المناسبة التأكيد على مواصلة جهودنا في تقديم خدمات الفحص والتسجيل عالية الجودة إيماناً منا بأهميتها البالغة في ضمان السلامة المرورية وسعادة ورفاهية عملائنا».

وشاركت مجموعة إينوك في معرض «كاستم شو الإمارات» هذا العام، المعرض الرائد في الشرق الأوسط المختص بالسيارات والدراجات المعدلة والذي يجذب عشاق السيارات من جميع أنحاء العالم ويركز على سلامة المركبات، وهو ما يقع في صلب أعمال «تسجيل» التي تعطي الأولوية للسلامة على الطرقات.

هذا وتعد «تسجيل» الخدمة الراسخة والموثوقة لفحص وتسجيل المركبات في دبي والإمارات الشمالية، حيث توفر مجموعة شاملة من الخدمات، بما في ذلك أرقام اللوحات، وإصدار رخصة القيادة الدولية، وفحص وقياس الهيكل للمركبات الخفيفة، وفحص البطارية، والفحص الإلكتروني، وخدمات كبار الشخصيات، وغيرها الكثير، كما أن جميع مراكز «تسجيل» مزودة بأحدث أجهزة الفحص والاختبار وتضم فريق عمل متخصصاً ومؤهلاً.

وعلاوة على خدمات الفحص والتسجيل، تقدم «تسجيل» أيضاً خدمات كبار الشخصيات مجاناً لأصحاب الهمم وكبار السن والنساء الحوامل، وتوفر مجموعة من وسائل الراحة والمنتجات بما في ذلك فحص المركبات الثقيلة والخفيفة، ومجموعة متنوعة من إكسسوارات السيارات، وخدمة التصوير إلى جانب خدمات التأمين في المراكز.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة إينوك كانت قد تعاونت مع شرطة دبي لتأسيس مراكز «تسجيل» في عام 1999 بهدف توفير خدمات سريعة ومريحة لفحص وتسجيل المركبات في الإمارة. وفي عام 2006، بدأت «تسجيل» بتوفير خدمات فحص وتسجيل المركبات بالتعاون مع شرطة الشارقة لتصبح بذلك المزود الرسمي لخدمات الفحص والتسجيل في الإمارة. واليوم تقوم مراكز «تسجيل» بتلبية احتياجات سائقي السيارات في جميع أنحاء دبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة. وعلى مدار السنوات الماضية، فازت تسجيل بالعديد من الجوائز تقديراً لمساهمتها في الجودة والسلامة على الطرقات.

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