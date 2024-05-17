4.58 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي ـ البيان)

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سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، 4.58 مليارات درهم تمت عبر 955 صفقة. وشهدت دائرة الأراضي والأملاك تسجيل 707 مبايعات بقيمة 1.97 مليار درهم، منها 76 مبايعة لأراضٍ، و544 مبايعة لوحدات سكنية و96 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت منطقة رأس الخور الصناعية الأولى المبايعات من حيث القيمة بـ160 مليون درهم عبر 70 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة الوصل بقيمة 100 مليون درهم نتجت عن 9 صفقات، وثالثاً منطقة وادي الصفا 5 بـ92 مليون درهم عبر 29 صفقة.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.46 مليار درهم تمت عبر 204 معاملات، أبرزها صفقة رهن أرض في منطقة تيكوم (SITE A) بقيمة 520 مليون درهم، كما رهنت أرض أخرى في منطقة ند الشبا 3 بقيمة 354 مليون درهم، وثالثة في منطقة المركز التجاري الأول بقيمة 250 مليون درهم، كما شهد السوق تسجيل 44 هبة بقيمة 156 مليون درهم.

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