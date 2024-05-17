5.9 مليارات درهم عائدات الغرف الفندقية في دبي بالربع الأول

المصدر: (دبي – لؤي عبدالله)

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سجلت عائدات الغرف الفندقية في دبي نحو 5.9 مليارات درهم خلال الربع الأول بنمو 7.2%، مقابل 5.5 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وأوضحت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة، أن عدد الليالي الفندقية في دبي بلغ 11.20 مليون ليلة، بنهاية الربع الأول ووصل متوسط العائد على الغرفة إلى 527 درهماً، بينما سجل متوسط سعر الغرفة 638 درهماً.

وارتفع متوسط العائد على الغرف الفندقية في دبي إلى 527 درهماً في الربع الأول مقابل 504 دراهم خلال الفترة نفسها من 2023 بنمو 4%، ووصل متوسط إشغال الفنادق في دبي إلى 83% على الرغم من دخول 11 فندقاً جديداً إلى السوق منذ بداية العام الجاري تضم 1871 غرفة فندقية من مختلف الفئات.

وسجلت العوائد التي تحققها الفنادق العاملة في دبي مستويات نمو ثابتة خلال الفترة الماضية وضعت الإمارة في مصاف أهم الأسواق العالمية، وباتت محل تنافس بين المجموعات الفندقية التي تسعى بشكل متواصل لتعزيز وجودها وزيادة حصتها في السوق المحلي للاستفادة من تنامي التدفقات السياحية من مختلف الأسواق.

ويعد القطاع الفندقي في دبي قطاعاً مربحاً حسب الاستخدام، حيث تعتمد بعض الفنادق على خدمة الغرف لتحقيق العوائد، في حين أن الصناعة الفندقية تشمل العديد من الخدمات إلى جانب الغرف من ضمنها خدمات المطاعم والخدمات الترفيهية وغيرها من الخدمات التي تعتبر محل تنافس بين الفنادق.

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