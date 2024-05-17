انطلاق النسخة الأولى لـ«إيكرس» في دبي بمشاركة 120 مشروعاً عقارياً

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت، أمس، فعاليات النسخة الأولى من «إيكرس العقاري» في دبي. ويضم المعرض أكثر من 120 مشروعاً عقارياً جديداً أمام الزوار والمستثمرين القادمين من شتى الدول، يقدمها أكثر من 40 شركة من كبرى شركات العقارات المحلية والمطورين والمستثمرين العقاريين من دبي والمنطقة والعالم.

وافتتح المعرض الذي تتواصل فعالياته بمركز دبي التجاري العالمي حتى 19 مايو الجاري المهندس مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بحضور سالم علي المهيري، رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وظلال خليفة الفلاسي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وسعيد السويدي، رئيس اللجنة المنظمة لمعرض «إيكرس العقاري»، ونواف عبيد، الرئيس التنفيذي لشركة ليدر لتنظيم المعارض المنظمة لمعرض إيكرس العقاري، وإبراهيم راشد الجروان، مدير إدارة العلاقات الاقتصادية في غرفة الشارقة.

مشاريع جديدة

وأكد نواف عبيد، أن معرض «إيكرس العقاري» يأتي في وقت يشهد فيه القطاع العقاري في دبي تطوراً ونمواً ملحوظين، حيث تتميز دبي بنهضة عمرانية واسعة عززت مكانتها كوجهة عالمية رائدة للاستثمار في القطاع العقاري، ونحرص من خلال هذا الحدث على تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية العديدة التي تزخر بها الإمارة في هذا القطاع إلى جانب دعم المطورين العقاريين والمستثمرين في القطاع العقاري.

وأضاف: يتيح المعرض أوسع الفرص الاستثمارية لتبادل الخبرات وإبرام الشراكات وعقد الصفقات الرابحة، إلى جانب دوره في إتاحة المجال للمستثمرين والأفراد للتعرف عن قرب على واقع السوق، لاسيما أن إيكرس 2024 يضم عدداً كبيراً من المشاريع الجديدة التي تطرح لأول مرة من داخل وخارج الإمارات، بهدف الوصول إلى أعداد كبيرة من العملاء ورجال الأعمال ممن يبحثون عن صفقات عقارية، وفرص استثمارية. وأشار إلى أن ما يشهده معرض «إيكرس العقاري» في نسخته الأولى من مشاركة واسعة من قبل الشركات الوطنية والأجنبية، يؤكد على نوعية هذا الحدث كمنصة متميزة للاطلاع على أهم المستجدات العقارية وأحدث المشاريع والفرص الاستثمارية في القطاع العقاري على مستوى الإمارة والدولة ومنطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط.

جدول حافل

ويتضمن «إيكرس العقاري» جدولاً حافلاً بالفعاليات التوعوية والتثقيفية المصاحبة، وبرنامجاً متكاملاً من الدورات التدريبية وورش العمل المجانية والجلسات الحوارية المتخصصة باللغتين العربية والإنجليزية، حيث ستتناول هذه الدورات والورش الكثير من المحاور والموضوعات إضافة إلى تسليط الضوء على آخر التطورات والمستجدات في القطاع العقاري، وأحدث الأنظمة التكنولوجية العقارية التي تنجح دائماً في الاستحواذ على اهتمام الزوار والعاملين والمهتمين بالشأن العقاري ويقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين والجهات المعنية بالقطاع العقاري.

ويستقبل المعرض زواره يومياً من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 8 مساءً، ويوم الجمعة من الساعة 3 مساءً حتى الساعة 9 مساءً.

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