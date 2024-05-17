لايك هوم هوليداي هومز: أسواق دبي العقارية تواصل التحليق خلال الربع الأول

المصدر: دبي - البيان

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أكدت شركة «لايك هوم هوليداي هومز»، أن أسواق دبي العقارية واصلت التحليق خلال الربع الأول عبر ارتفاع استثنائي في عدد المعاملات العقارية، ما تبرزه أحدث تحليلات الأسواق العقارية الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إذ شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام أكثر من 36.000 صفقة عقارية، ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 17.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، ويضع هذا الربع كثاني أعلى نسبة من حيث النشاط العقاري على الإطلاق.

وقال سعيد الزبيدي، المدير التنفيذي لشركة «لايك هوم هوليداي هومز»: «لا تسلط هذه الأرقام الضوء على مرونة سوق العقارات في دبي فحسب، بل أيضاً تبرز الثقة المتزايدة بين المستثمرين».

نضج السوق

وأضاف: «الأداء القوي للسوق شهادة على نضج السوق وازدياد جاذبية دبي بوصفها وجهة عالمية رائدة للاستثمارات العقارية». وتكشف البيانات عن تحول واضح نحو العقارات الجاهزة للسكن، التي استحوذت على ما يقرب من 19.600 صفقة، و54% من حصة السوق.

وأشار إلى أن النمو الكبير في صفقات العقارات القائمة، التي شهدت زيادة بنسبة 30% في الحجم و46% في القيمة مقارنة بالعام الماضي، يؤكد الطلب على العقارات الجاهزة عالية الجودة بين المستثمرين، كما يسلط الضوء على الإمكانات الواعدة لبيوت العطلات في السوق، مدعومة بالبيانات القوية للصفقات.

وأضاف: «يمثل الطلب القوي على العقارات الجاهزة للسكن، لاسيما في قطاع العقارات الفاخرة، فرصة رائعة لبيوت العطلات، حيث ينجذب المستثمرون بشكل متزايد إلى سوق بيوت العطلات في دبي، نظراً لعائدات الإيجار المرتفعة ومكانة المدينة بوصفها وجهة سياحية رائدة».

وقال: «يدعم هذا الاتجاه ما توصلنا إليه أخيراً من نتائج تشير إلى وجود شريحة متزايدة من المستثمرين العالميين الذين لا يبحثون عن عوائد استثمارية عالية فحسب، بل أيضاً عن تجربة أسلوب حياة مميز ضمن البيئة الحديثة والمرنة في دبي».

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