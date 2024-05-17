الشركة العربية للمحطات الكيميائية بأبوظبي تعلن بدء العمل بمحطتها الجديدة

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت الشركة العربية للمحطات الكيميائية في أبوظبي، بدء عملياتها في محطة وحدات تخزين المواد الكيميائية السائبة المبنية حديثاً في ميناء خليفة. وتعد هذه المحطة أول محطة تجارية مخصصة لتخزين المواد الكيميائية من نوعها في إمارة أبوظبي.

40 خزاناً

و تم تصميم وبناء المحطة بموجب أحدث المعايير الدولية وهي تضم إجمالي 40 خزاناً بمواصفات مختلفة (20 خزاناً من الكربون الصلب، بما في ذلك 10 خزانات مع سقف عائم داخلي و20 خزاناً من الفولاذ المقاوم للصدأ، بما في ذلك 10 خزانات معزولة بنظام تدفئة/ تبريد) لإجمالي سعة تخزين 100 ألف متر مكعب.

ويضم كل خزان خط أنابيب فردي متصل برصيف مخصص يبلغ ارتفاعه 16 متراً وعنابر مخصصة لتحميل الشاحنات، وهي مواصفات من شأنها أن تحول دون مخاطر التلوث المتبادل للمنتجات وتعزّز الكفاءة التشغيلية والمرونة للعملاء.

كما يحتوي الموقع على مستودع بمساحة 500 متر مربع للمواد الخطرة ومخصص لتعبئة البراميل/ حاويات السوائب الوسيطة. وتتضمن المحطة مختبراً للمعاينة يعمل بشكل مستقل ومجهزاً بالكامل لأخذ العينات واختبارها. وستساهم المحطة بمساعدة القطاعات المحلية على استيراد احتياجاتها من المواد الكيميائية السائلة بكميات كبيرة أو تصدير منتجاتها الكيميائية السائلة إلى جميع أنحاء العالم.

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