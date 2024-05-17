أراضي دبي تطلق مبادرة «ريس للابتكار العقاري»

المصدر: دبي - مشعل العباس

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أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مبادرة «ريس للابتكار العقاري»، بهدف وضع دبي على الخريطة العالمية في مجال تكنولوجيا العقار والذكاء الاصطناعي العقاري. وتعد تجمعاً بارزاً، صمم لعرض فصل جديد من الابتكار في سوق العقارات في دبي، حيث يتعاون قادة الفكر والمتخصصون في القطاع لتحفيز موجة من التقدم القادرة على إعادة تعريف المشهد الحضري. وتأتي المبادرة دعماً لأجندة دبي الاقتصاديّة D33 ومستهدفاتها الطموحة لجعل دبي مركزاً رئيساً لاحتضان الابتكارات.

وجرى إطلاق المبادرة الابتكارية الجديدة تحت شعار «ريس: حيث يلتقي الذكاء الاصطناعي مع مسرعات الابتكار»، بحضور المهندس مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك خلال حدث استثنائي جمع أكثر من 200 شخص من شركاء القطاع ونخبة من المسؤولين والخبراء وقادة الفكر، وشهد العديد من الجلسات والنقاشات التي تناولت أبرز اتجاهات سوق التكنولوجيا العقارية الدولية والفرص والإمكانات، بمشاركة 25 شركة متخصصة، منها 11 شركة عارضة، و14 شركة مثّلها متحدثون في الجلسات النقاشية.

وتم على هامش الحدث إطلاق مجموعة أعمال تكنولوجيا العقار، بالتعاون بين أراضي دبي وغرف دبي، فيما عقدت الدائرة عدة شراكات استراتيجية، شملت كلاً من صندوق حي دبي للمستقبل، ومنطق تكنولوجيز ليمتد، وأمنيس ميديا، والصفر ومشاركوه للمحاماة وللاستشارات القانونية، سترايبر فينتشروز مينا ليمتد، اكيوبلس دي دبليو سي، بهدف دعم وتطوير الابتكار العقاري وجذب شركات التكنولوجيا المختصة بالعقار لإمارة دبي لتعزيز منظومة عمل الابتكار في تكنولوجيا العقارات، وتمويل ودعم شركات تكنولوجيا العقار وربط «مبادرة ريس» بالشركات الممولة مثل شركات المال الجريء، ومشاركة التقارير الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وغيرها من مجالات التعاون.

مسيرة مستدامة

وقال المهندس مروان بن غليطة: «تنطلق إمارة دبي في رحلتها التنموية المستدامة، برؤية حكيمة يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حيث أكد سموه عند إطلاق أجندة دبي الاقتصادية D33 بأننا في دبي نعرف موقعنا الاقتصادي العالمي خلال السنوات المقبلة، والعالم يفسح الطريق لمن يعرف ماذا يريد».

وأوضح أن مبادرة «ريس» تعتبر جزءاً من جاهزية الدائرة للمستقبل، حيث تهدف استراتيجيتنا إلى تمكين الشركات العقارية من تبني التكنولوجيا في كل مراحل التطوير بما يسهم في تعزيز الاستثمارات وتنمية القطاع.

وأفاد في تصريحات صحيفة بأن مبادرة «ريس» تجمع فيها الدائرة أبرز شركات تقنية المعلومات العقارية (proptech and fintech)، بما يسهم في تعزيز جاهزية القطاع العقاري للمستقبل. وأكد أن كل المشاريع العقارية التي نراها في دبي فريدة ومميزة واستطاعت جذب الكثير من الاستثمارات، ولكن حان الوقت لأن تجعل من هذه المنشآت العقارية مجهزة بالتقنية لكي تخدم المستثمر والقاطن.

25 شركة

وتابع: «جمعنا تحت مظلة «ريس» أكثر من 25 شركة تقدم الكثير من الحلول العقارية التقنية المتقدمة والمتطورة، ومثال على ذلك الحلول الخاصة بالبيانات، فأنت كمستثمر تقيم خارج الدولة تستطيع اليوم أن تطلع على البيانات المحدثة للسوق، كفاءة استهلاك الطاقة ومستويات التصنيف والتداولات العقارية، مما يعطيك دافعاً أكبر لمزيد من الاستثمار في ظل مستوى الشفافية الموجود».

وأوضح بن غليطة، أن الشركات المشاركة في المبادرة تقدم أيضاً الكثير من الحلول التقنية المتقدمة، لاسيما تلك الخاصة بالتمويل العقاري، فكما نعلم أن التمويل العقاري من البنوك اليوم يأخذ وقتاً طويلاً قد يمتد لأشهر، ولكن في ظل الحلول التقنية التي تقدمها الشركات فسيكون هناك اختصار للجهد والوقت من شهرين إلى أسبوع، إلى جانب حلول مسح البرامج التمويلية في الدولة واختصارها وتقنيات الطاقة وإدارة العقارات والإيجارات والدفعات الشهرية، وهذا ما يحتاجه السوق.

وأكد بن غليطة، أن الكثير من التقنيات الموجودة اليوم تسهم في تعزيز الاستثمارات العقارية وتنمية القطاع، لافتاً إلى أن المبادرة تعتبر أيضاً جزءاً من جاهزية الدائرة للمستقبل، حيث وقعنا العديد من الشراكات ولدينا خطط مستقبلية لعقد عدد من الشراكات مع جهات خارجية، والهدف الرئيسي اليوم هو إطلاق تجمع لتقنيات العقار والمستقبل بالتعاون مع غرفة دبي.

وذكر أن هذا التجمع التقني يعطينا مزيداً من الزخم، بحيث تكون جميع الشركات ذات الصلة مندرجة تحت مظلة واحدة ودائرة الأراضي والأملاك تدعمها، علماً بأن مبادرة «ريس» تندرج تحتها العديد من المبادرات الأخرى الخاصة بالقطاع العقاري.

وأضاف بن غيلطة: «استراتيجيتنا تهدف إلى تمكين شركات العقارات من تبني التكنولوجيا في كل مراحل التطوير، فبعض الشركات الموجودة في المبادرة تقدم حلولاً ذكية تبدأ من مرحلة البناء وصولاً إلى الكشف عن تآكل الحديد في المشاريع بتقنية الذكاء الاصطناعي».

وأشار بن غليطة، إلى أن الـ 25 شركة المتواجدة تحت مظلة المبادرة تقدم أفضل الحلول المتقدمة والحديثة في السوق، كما أنه جزء من مبادرة «ريس» أن يكون لدينا تحالف مع صناديق التمويل التي تمول الأفكار الجديدة والمبتكرة أو تسهم في نمو الشركات وتوسعها.

وستسهم المبادرة في تقديم بنية تحتية داعمة للابتكارات العقارية تشمل التشريعات الداعمة والمسرعات الممولة، وتعزيز تنافسية شركات تكنولوجيا العقار المحلية في الأسواق العالمية من خلال شراكات الدائرة العالمية، وتأسيس مجموعة أعمال خاصة بشركات تكنولوجيا العقار تحت مظلة غرف دبي، لتعزز دورها في تطوير منظومة القطاع العقاري.

بدورها، أكدت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع التطوير العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن المبادرة تعتبر الأهم على مستوى المنطقة في مجال الابتكار العقاري، مشيرة إلى أنها مصممة لدعم واستقطاب الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا العقار انطلاقاً من دبي، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز الحلول التكنولوجية في مجال العقارات بدبي والتي تتلاءم مع السوق المحلي وكذلك الأسواق العالمية.

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