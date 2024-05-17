«دوكاب للمعادن» تسلط الضوء على الاقتصاد الدائري بمؤتمر الألمنيوم العالمي في لندن

المصدر: دبي- البيان

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شاركت «دوكاب للمعادن»، بصفتها راعياً ذهبياً، في الدورة الـ29 لمؤتمر الألمنيوم العالمي 2024 الذي اختتمت فعالياته أمس بالعاصمة البريطانية لندن. وجاءت المشاركة بوفد يضم محمد الأحمدي، المدير التنفيذي لشركة «دوكاب للمعادن»، ومشعل النقبي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، ميثاء شعيب، مدير إدارة تنفيذي للاتصال المؤسسي في دوكاب، ومحمد عمر، مدير المبيعات.

وقال محمد الأحمدي: تأتي هذه المشاركة انسجاماً مع استراتيجية الشركة الهادفة إلى تعزيز عناصر الاستدامة البيئية وترسيخ مبادئ الاقتصاد الدائري الذي يدخل في أكثر من 100 مليار طن من الموارد في كل عام، بما في ذلك المعادن، والوقود الأحفوري، والمواد العضوية من النباتات والحيوانات. ويتم إعادة تدوير 8.6% فقط من تلك المواد واستخدامها مرة أخرى، بينما تضاعف استخدام الموارد ثلاث مرات منذ 1970 ويمكن أن يتضاعف مرة أخرى بحلول 2050.

وأوضح أن هناك 4 مبادئ أساسية للاقتصاد الدائري هي؛ الخفض، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، والتعافي، مشيراً إلى أن التكنولوجيا تساهم في توفير حلول مستدامة لإدارة النفايات، ويمكن لتقنيات مثل أنظمة تحويل النفايات إلى طاقة، وإعادة التدوير، والتسميد أن تقلل من النفايات، وتستعيد الموارد، وتقلل من تأثير النفايات على الصعيد البيئي.

وشدد على أهمية الدور الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تمكين الاقتصاد الدائري، حيث يعملان على أتمتة العمليات وتحسينها لزيادة الكفاءة وتقليل النفايات.

إلى ذلك، أكد أن: الحاجة إلى الشراكة بين الحكومات والشركات والمستهلكين لتسريع التحول إلى الاقتصاد الدائري، الأمر الذي يمنحنا القدرة على خلق فرص العمل والقدرة على الصمود مع خفض انبعاثات الغازات الدفيئة والنفايات والتلوث. وفي الوقت نفسه، يجب على قطاع الصناعة التركيز على الاستثمار في عمليات إعادة التدوير وتعزيز مشاركة جميع الأطراف في هذه العملية. ومن المتوقع أن يخلق الاقتصاد الدائري 700 ألف فرصة عمل في الاتحاد الأوروبي وحده، بحلول 2030.

وتأتي المشاركة استكمالاً لاستراتيجية «دوكاب للمعادن» الرامية لتعزيز عناصر الاستدامة في مجال تقديم حلول الألمنيوم لتتوافق مع نهج الاقتصاد الأخضر عالمياً، كما تعكس حرص «دوكاب للمعادن» على تعزيز جهود الإمارات في ترسيخ الاستدامة في قطاع التصنيع على مستوى العالم.

وتقود «دوكاب للمعادن» مساراً تحولياً جديداً في القطاع الصناعي بدولة الإمارات، من خلال وضع معايير غير مسبوقة للمسؤولية البيئية عبر هذا القطاع الحيوي، ما يعكس جهود «دوكاب للمعادن» في دعم الاستدامة البيئية وترسيخ مبادئ الاقتصاد الدائري. وتلتزم بمعايير الاستدامة المتبعة دولياً في كافة عملياتها.

وأعلنت الشركة عزمها تدشين خط إنتاج قضبان الألمنيوم الأخضر المستدامة، بما يتماشى مع آلية تعديل حدود الكربون الصادرة عن الاتحاد الأوروبي. ويتوقع بدء إنتاج قضبان الألمنيوم الخضراء خلال 2024. وسيساهم المنتج الجديد وفق بيان الشركة، بخفض ثاني أكسيد الكربون المنبعث من عمليات تصنيع قضبان الألمنيوم بما يعادل نصف طن من الغاز لكل طن من منتجات الألمنيوم، بالإضافة إلى تقليل مستويات استهلاك الطاقة بنسبة 95%، وتقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 97% مقارنة بالطرق التشغيلية التقليدية والتي تستخدم فيها مواد الألمنيوم الأولية.

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