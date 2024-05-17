تعاون بحثي بين مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار و«مينسايت»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار، المركز المتخصص في مجال الأبحاث الأساسية والتطبيقية لعلوم البيانات والحوسبة الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له، وشركة «مينسايت» للتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، المملوكة من قبل شركة «إندرا سيستيماس» في إسبانيا، عن توقيع مذكرة تفاهم لوضع إطار عمل للتعاون البحثي مستقبلاً في مجال الاستخدام الأخلاقي والمستدام للذكاء الاصطناعي.

وبموجب مذكرة التفاهم سيحدد الطرفان قضايا البحث الرئيسية والمتعلقة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في مجالات معينة، مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي الصديقة للبيئة، والمدن الذكية، والرعاية الصحية، والتمويل الرقمي، والحوسبة الكمية، كما ستشهد الفترة المقبلة تعاون الباحثين من مينسايت ومختبر جهاز أبوظبي للاستثمار لتقديم أوراق بحثية وإصدارات أخرى تعزز الاستخدام الأخلاقي والمستدام للذكاء الاصطناعي.

وقال الدكتور هورست سايمون، مدير مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار: «يتيح لنا التعاون مع مينسايت الاستفادة من إمكاناتنا البحثية وتطبيقها على أرض الواقع، ما يضمن الأثر الإيجابي لاستخدام التقنيات المتقدمة للذكاء الاصطناعي وانسجامها مع المعايير العالمية للاستدامة والاستخدام الأخلاقي».

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