شراكة بين «بريسايت» و«إنتل» لقيادة الابتكار في الذكاء الاصطناعي

المصدر: أبوظبي – وام

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أعلنت شركة «بريسايت»، لتحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي وشركة «إنتل» العاملة في مجال الحوسبة السحابية ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي وحلول الحواسيب، عن تعاون استراتيجي بينهما يستهدف تسريع مشاريع الذكاء الاصطناعي التطبيقي وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي الحديثة في الشرق الأوسط.

وستقود «إنتل» و«بريسايت» معاً تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي التي تشمل المدن الذكية من خلال مبادرات البحث والتطوير المبتكرة، مع التركيز على الاستفادة من الأدوات المتوفرة ومعايير القطاع لتحسين برامج الذكاء الاصطناعي وجعلها أكثر فاعلية وكفاءة وذلك تأكيداً على التزامهما بتعزيز البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي في المنطقة.

وقال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة «بريسايت»: نتطلع إلى إطلاق العنان لإمكانيات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال الجمع معاً بين قدرات إنتل التقنية الرائدة وخبرتنا الطويلة في مجال البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي بهدف تحقيق تقدم كبير في مجال الذكاء الاصطناعي. وستشمل الشراكة الابتكار والتعاون المتبادل وتبادل المعرفة من خلال ورش العمل التقنية وتطوير الخطط لتمكين المطورين وتعزيز مهاراتهم في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

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