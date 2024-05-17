مركز دبي للسلع المتعددة يحصد عدة جوائز عن برج أبتاون

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، حصوله على «جائزة التميز عن أفضل مبنى شاهق»، و«جائزة التميز في البناء» من مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية عن برج أبتاون المتميز. والمجلس ومقره في شيكاغو، هو إحدى الهيئات الدولية المختصة بناطحات السحاب والتصاميم العمرانية المستدامة.

ويأتي فوز البرج بالجائزة تقديراً لمساهمته في النهوض بمشهد المباني الشاهقة والبيئة العمرانية، وتصميمه المبتكر وإنجازاته بمجال الاستدامة ورفاهية العيش. وسيكرم المجلس الفائزين بجوائز التميز عن مختلف الفئات خلال مؤتمره الدولي 2024 الذي يقام يومي 24 و25 سبتمبر في لندن.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «يشكل برج أبتاون ثمرة لرؤيتنا الطموحة لبناء أيقونة معمارية عالمية ترسي من خلال تصميمها المبتكر معياراً جديداً للمشاريع العمرانية متعددة الاستخدامات، ويشكل فوزنا بجائزة مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية شهادة تقدير لرؤيتنا المبتكرة ونهجنا الرائد عالمياً، ومع استمرار التقدم في إنجاز أعمال البناء في مشروع منطقة أبتاون دبي، سنواصل الاستثمار في الابتكار وتطوير بنيتنا التحتية المادية لضمان استمرارية تميز وجاذبية مركز دبي للسلع المتعددة كوجهة مفضلة للشركات والاستثمارات والمواهب العالمية الرائدة لسنوات عديدة قادمة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز