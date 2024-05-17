الغرير للأغذية تضع حجر الأساس لمزرعة تربية «الدجاج اللاحم»

المصدر: أبوظبي - البيان

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احتفلت الغرير للأغذية، بوضع حجر الأساس لمزرعتها الأولى للدجاج اللاحم في مناطق خليفة الاقتصادية بأبوظبي «مجموعة كيزاد»، التي تهدف إلى تعزيز إمكانيات الشركة في منتجات الدواجن والماشية، وذلك تحت مشروع الغرير للدواجن والأغذية.

ومن المقرر أن تُشغَّل المنشأة التي تبلغ مساحتها 68 هكتاراً، في عام 2025 بموجب اتفاقية المساطحة على مساحة إجمالية تبلغ 720 هكتاراً، ما يسمح بالتوسع في المستقبل.

وستلتزم المنشأة، المجهزة بتقنيات حديثة ومتقدمة، بمعايير الأمن الحيوي الدولية وبروتوكولات سلامة الأغذية الصارمة، كما ستوفّر فرص عمل لأكثر من 200 شخص، مع دعم المزارعين المحليين من خلال نموذج التعاقد على الإنتاج.

وسيسهم الموقع الاستراتيجي للمزرعة داخل مناطق خليفة الصناعية، في تمكين الغرير للأغذية من تلبية الطلب المتزايد على لحوم الدواجن في الدولة، والذي شهد نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة. كما ستتمكن الغرير للأغذية من خلال هذا المشروع المحلي، من تقديم منتجات مغذية طازجة وعالية الجودة للمستهلكين.

ويأتي هذا المشروع بناءً على الاتفاقية الموقعة بين الغرير للأغذية ومناطق خليفة الصناعية في أبريل 2023، التي تنص على تأجير أرض لمدة 50 عاماً لإنشاء ثلاثة مشاريع ضخمة لمعالجة الأغذية بقيمة استثمارية إجمالية تتجاوز المليار درهم، حيث تضمنت الاتفاقية بالإضافة إلى مزرعة الدجاج اللاحم، تطوير أول مصنع من نوعه لمعالجة النشا في المنطقة، بالإضافة إلى مشاركة شركة الغرير للأغذية في مركز أبوظبي للأغذية - كيزاد، الذي سيضيف سوقاً جديدة للإمداد في الدولة.

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