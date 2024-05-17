«تاو كابيتال» تستثمر في شركة إير ووتر

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت إير ووتر، الشركة المتخصصة في تكنولوجيا تحويل الهواء إلى مياه، حصولها على تمويل من قبل تاو كابيتال. وتستثمر شركة تاو كابيتال في التقنيات الرائدة، ما يمكن الرواد من تحويل الصناعات وتشكيل مستقبل أفضل.

وأفادت الأبحاث التي أجرتها سي دي بي، وهي منظمة عالمية غير ربحية، بأنّ مخاطر الأمن المائي تطرح تهديداً كبيراً على سلاسل التوريد العالمية، حيث تعرض ما لا يقل عن 77 مليار دولار للخطر. وتأسست شركة إير ووتر في أبوظبي عام 2018، وأطلقت مؤخراً هوية تجارية جديدة تعكس ابتكاراتها المتطورة وتأثيرها العالمي.

وسيسهم هذا الاستثمار في تمكين شركة إير ووتر من توسيع نطاق التصنيع والبنية التحتية والتوزيع، مع التركيز على منشآت المياه المستخلصة من الغلاف الجوي لأغراض تجارية وصناعية. ويتضمن أحد هذه المشاريع في الإمارات العربية المتحدة مرافق توزيع وتعبئة المياه في أبوظبي ودبي.

بدوره، قال أندريا موليكا، المدير العام في تاو كابيتال: «نحن نقدر التزام شركة إير ووتر بالابتكار التكنولوجي في الإمارات وقاعدة عملائها التي تشمل مجموعة فنادق هيلتون، ومجموعة أكور، ونيوم وأدنوك، ونعتبرها محفزاً مهماً لتحقيق التغيير الذي نطمح له، ويؤثر الماء على الشركات والموظفين والمستهلكين في العالم، وهنا تبرز أهمية عمل شركة إير ووتر، ويؤثر هذا الاستثمار على مختلف الأجيال والقطاعات، ونحن متحمسون لرؤية التطورات التي يحملها لنا المستقبل».

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