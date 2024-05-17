3 أسهم تستحوذ على نصف سيولة سوق دبي

المصدر: دبي - محمد عباس

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استحوذت 3 أسهم في سوق دبي المالي، على أكثر من نصف سيولة السوق في تداولات أمس، وهي «إعمار العقارية»، و«العربية للطيران»، و«إعمار للتطوير»، بسيولة ناهزت 198.15 مليون درهم، تعادل 50.2% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 396.35 مليون درهم.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي قرب مستوى 4100 نقطة في ختام تداولات أمس، ليغلق مؤشر السوق عند 4085.78 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.18%. وقاد سهم «الإمارات ريم للاستثمار» ارتفاعات 20 سهماً بالسوق، وصعدت في سوق دبي أسهم «إمباور» 3.4%، و«أمانات القابضة» 1.9%، و«دبي للاستثمار» 1.88%، و«الإثمار القابضة» 1.67%.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، عند مستوى 9039.31 نقطة مرتفعاً 0.19% بنهاية جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 196.9 مليون درهم في جلسة أمس، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 84.4 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 80.8 مليون درهم. وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي أسهم فودكو الوطنية 12.5%، وأجيليتي غلوبال 6.98%، ومنازل 4.5%، وأسمنت الخليج 3.76%.

سيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.5 مليار درهم في ختام جلسة أمس، موزعة بواقع 1.1 مليار درهم في سوق أبوظبي، و396.35 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 533.1 مليون سهم عبر تنفيذ 30.7 ألف صفقة.

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