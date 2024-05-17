«معرض المطارات» يكشف عن ابتكارات جديدة في مجال المناولة الأرضية

المصدر: دبي - البيان

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استقطبت الدورة الثالثة والعشرون من «معرض المطارات» في دبي المزيد من المبتكرين الجدد الراغبين في عرض وإدخال تقنيات وخدمات جديدة في مجال المناولة الأرضية والشحن وعمليات المطارات بهدف تعزيز المرونة والاستدامة.

وانضم أكثر من 30 مبتكراً جديداً للمرة الأولى إلى معرض المطارات لتقديم تقنياتهم وخدماتهم المتطورة، حيث شكلت الابتكارات المقدمة، عامل استقطاب كبيراً لآلاف الزوار من رجال الأعمال وأصحاب المصلحة.

وحظي مزودو خدمات المناولة الأرضية وخدمات الملاحة الجوية، المشاركون في معرض المطارات، بإقبال كبير من قبل العاملين في هذه الصناعة والزوار من رجال الأعمال على حد سواء، حيث استعرضت المؤسسة العالمية لخدمات الملاحة الجوية «غانز»، المزود الوحيد لخدمات الملاحة الجوية من القطاع الخاص في المنطقة والمعتمد من قبل الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، قدراتها في مجال هندسة مرافق مهابط طائرات الهليكوبتر وتوريد وتركيب نظم المهابط. وشهدت منطقة معدات الدعم الأرضي التي يتم تنظيمها بالشراكة مع وكالة دبي الوطنية للسفر الجوي «دناتا» عرض الابتكارات المقدمة من الشركات المصنعة لمعدات المناولة الأرضية.

وعرض لاعبون كبار مثل «دناتا» شاحنات مالاغان المتطورة والمخصصة لعمليات تقديم الطعام، حيث حققت «دناتا» انخفاضاً مذهلاً في الانبعاثات بنسبة 80 %، إلى جانب انخفاض بنسبة 66 % في كتلة الجسيمات المسموح بها. حيث يتوافق هذا الاختيار المبتكر مع التزام «دناتا» بالمسؤولية البيئية والتميز الهندسي.

كما عرضت «دناتا» نظام «تيساباس أوبيريشنز» للعمليات، وهو عبارة عن نظام ناقل للأمتعة قابل للطي لتحميل وتفريغ الحقائب والبضائع والبريد في الطائرات، ويساعد هذا النظام على منع إصابات الظهر الناجمة عن العمل في الأماكن الضيقة والرفع المتكرر والالتواء نتيجة الأحمال، ويساعد أيضاً على تقليل الأضرار التي تلحق بالطائرات وأمتعة العملاء مع مطالبات أقل. وعرضت «دناتا» أيضاً جرارة «توبارلس»، وهي عبارة عن مركبة كهربائية لقطر الطائرات في المطارات.

وبدورها، عرضت شركة «سميث ديتكشن» جهاز «إس دي إكس 10060 اكس دي أي»، والذي يمثل تقدماً رائداً في تكنولوجيا الفحص الأمني، حيث يقوم النظام عبر استخدام حيود الأشعة السينية، بتحديد الهياكل الجزيئية بدقة، ما يحدث ثورة في اكتشاف الأجسام حتى بين العناصر ذات الكثافات المماثلة. وتشتمل الميزات الرئيسية على حل الإنذار الآلي لفحص الأمتعة، بما يعزز الأمن والكفاءة التشغيلية. كما تم تبسيط الفحص التلقائي للشحنات الجوية، ما يحسن الأمان والسرعة التشغيلية للطرود الصغيرة والبريد.

في سياق متصل، اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي، مشاركتها في فعاليات الدورة السنوية الثالثة والعشرين من معرض المطارات 2024، والذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي، مقدمة للجمهور عدداً من خدماتها التخصصية في الجوانب الأمنية، والإجراءات الرسمية للتفتيشات الأمنية المعمول بها في المطارات ومختلف نقاط التفتيش.

وزار العميد حمودة بالسويدا العامري، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالوكالة، يرافقه العقيد مهندس مروان محمد سنجل، مدير مركز دبي لأمن الطيران المدني، منصة شرطة دبي، واطلع على الخدمات التخصصية المقدمة من كل من مركز دبي لأمن الطيران المدني في الإدارة العامة لأمن المطارات، وإدارة أمن وحماية الشخصيات، وإدارة أمن المتفجرات، ووحدات الكلاب البوليسية K9 في إدارة التفتيش الأمني، ومركز الاتصال 901، وإدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.

وأكد العميد العامري أن شرطة دبي تحرص كل عام على المشاركة في معرض المطارات، والذي يضم أبرز الابتكارات والحلول التقنية والتكنولوجية المتخصصة، مشيراً إلى أن المشاركة تمكنهم من استكشاف التقنيات الثورية، وأحدث الممارسات المطبقة في المطارات. كما أنها فرصة لعرض خدمات شرطة دبي الذكية، وإجراءاتها التفتيشية، وبرامجها التخصصية المعتمدة دولياً.

واستعرضت المنصة أمام الزوار، سيارة «بنتلي كونتيننتال GT –V8»، ضمن أسطول دورياتها السياحية الأمنية الفارهة. وتتسم الدورية بمواصفات متميزة، تتمثل في محرك مزود بـ 8 أسطوانات، وبقوة 542 حصاناً، يتيح لها الوصول من حالة السكون إلى سرعة 100 كم في الساعة، خلال أقل من 3.9 ثوانٍ، وقوة عزم تصل إلى 770 نيوتن متر.

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