إطلاق «هتان» القابضة للإشراف على تكتل شركات في قطاعات مختلفة

المصدر: دبي - البيان

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أعلن كل من معالي عبدالعزيز الغرير، وسعود الغرير، عن إطلاق «هتان»، وهي شركة قابضة تستهدف إعادة دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الإمارات.

ومن المقرر أن تتولى شركة «هتان» الإشراف على تكتل شركات عبر مجموعة واسعة من القطاعات، إذ تتمتع الشركة بمحفظة متنوعة تضُم مجموعة العلامات التجارية منها: شركة «مسافي» التي تعمل في مجال المياه المعبأة.

خطط توسعية

وتتأهب شركة «هتان» حالياً لتسريع وتيرة خططها التوسعية عبر مختلف القطاعات، من خلال اتفاقيات التعاون، والشراكات الاستراتيجية، والمشاريع المشتركة والاستحواذات.

وقال عبدالعزيز الغرير رئيس مجلس إدارة «هتان»: يعكس إطلاق الشركة التزامنا الراسخ بالابتكار وريادة الأعمال داخل الإمارات., وأضاف عبدالعزيز الغرير أننا نعتزم استهلال هذه المرحلة الجديدة عبر مواصلة إحداث تأثير إيجابي في المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، نسعى إلى تسخير محفظتنا الاستثمارية المتنوعة لقيادة التغيير والمساهمة في الارتقاء بالمجتمع.

تنمية

من جهته، قال سعود الغرير الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة «هتان»: ينصب تركيزنا في «هتان» على المساهمة الفعالة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية داخل المنطقة، فضلاً عن تعزيز الابتكار، وتمكين قادة المستقبل.

شركات

وتضم محفظة شركة «هتان» الاستثمارية، مجموعة متنوعة من الشركات والقطاعات، بما في ذلك السلع الاستهلاكية سريعة التداول مع شركة «مسافي»، والعقارات مع شركة «راس» المتخصصة في تأجير العقارات الفاخرة، و«ند» العقارية، وقطاع البيع الذاتي والبيع بالتجزئة الآلي مع «أو تي جي».

استثمارات

أما الاستثمارات العالمية، فتمثلها شركة «مسار»، فيما يمثل قطاع التعليم المبكر مركز الطفولة المبكرة العصري «نمو»، هذا بالإضافة إلى الرعاية الصحية المنزلية مع شركة «نيو هيلث» المتخصصة في خدمات الرعاية الصحية المنزلية القائمة على التكنولوجيا، والتجارة الإلكترونية مع «لوكالي»، أول منصة تجارة إلكترونية شاملة مخصصة حصرياً للبقالة الصحية المنتجة محلياً في الإمارات.

أما من ناحية الترفيه العائلي فتمثله شركة «ليمونيد»، وهي منطقة تعليمية ترفيهية تقدم للأطفال تجارب تفاعلية غامرة، قائمة على الاستكشاف.

وتُعد شركة «هتان» منصة لرواد الأعمال والشركاء العالميين الراغبين في التوسع عبر أنحاء دولة الإمارات، وتستهدف الشركة تمكين المواطنين الإماراتيين، ودعم المرأة.

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