«إنديجو» تزيد عدد رحلاتها من مطار زايد الدولي بـ50 %

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «مطارات أبوظبي» عن توسيع شبكة رحلاتها إلى أبرز الوجهات حول العالم، عبر بدء خطوط «إنديجو» الجوية بتسيير رحلات يومية من مطار زايد الدولي إلى مدينتي شانديغار وكانور، وإعادة استئناف رحلاتها اليومية إلى مدينة لكناو في الهند.

وكانت خطوط «إنديجو» الجوية، وهي شركة الطيران المفضلة في الهند، قد بدأت بتسيير رحلاتها من مطار زايد الدولي في أبوظبي في عام 2020. وانطلاقاً من سعيها الدائم إلى توسيع نطاق رحلاتها، تعكس إضافة هذه الخطوط لـ 21 رحلة أسبوعية إلى جدول رحلاتها المقرّرة عبر مطار زايد الدولي، زيادة بنسبة 50 % في عدد رحلاتها المسيرة من أبوظبي، ليصل العدد الإجمالي إلى 63 رحلة أسبوعية.

أما إعادة استئناف رحلات خطوط «إنديجو» الجوية إلى مدينة شانديغار، فيسهم في رفع عدد الوجهات التي يسيّر مطار زايد الدولي رحلاته إليها، ليصل إلى أكثر من 120 وجهة حول العالم.

ويؤكد إطلاق هذه الرحلات المباشرة إلى شانديغار، تلبية لطلب السفر المتزايد، على التزام مطارات أبوظبي بربط المدينة بكافة أنحاء المنطقة، وتزويد المسافرين بتجارب سفر سهلة ومريحة، وتعزيز مكانة مطار زايد الدولي كمركز للطيران.

وقالت إيلينا سورليني العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: تعد زيادة عدد الرحلات التي نسيرها إلى وجهات جديدة، إنجازاً بارزاً على صعيد التزامنا بنجاح شراكتنا المثمرة مع خطوط «إنديجو» الجوية.

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