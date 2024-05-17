شراكة بين «ميرال» و«الإمارات دبي الوطني»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أبرمت شركة «ميرال» شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع بنك الإمارات دبي الوطني، في أكبر صفقة رعاية في تاريخ الشركة.

وسيكون بنك الإمارات دبي الوطني شريك الخدمات المصرفية الرسمي لعدد من وجهات ومرافق ميرال الترفيهية، بما يشمل عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، وياس ووتروورلد جزيرة ياس أبوظبي، وعالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي، وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي، وكلايم جزيرة ياس أبوظبي، إلى جانب تقديم الخدمات المصرفية لـ «ميرال» بموجب هذه الشراكة المهمة والمتوقع أن ترسي معايير جديدة في مجال التعاون الترفيهي والمصرفي.

وسيحظى حاملو بطاقات بنك الإمارات دبي الوطني بباقة من المزايا الحصرية بما في ذلك خصم 20 % على تذاكر المدن الترفيهية، وخصم 10 % على عروض المأكولات والمشروبات ومشتريات التجزئة في جميع مُدن ياس الترفيهية وكلايم جزيرة ياس أبوظبي.

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