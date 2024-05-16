61 % نمو أقساط التأمين المجمعة عبر الوسطاء في «دبي المالي العالمي» 2023

المصدر: دبي - وام

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ارتفعت أقساط التأمين المجمعة عن طريق شركات الوساطة في مركز دبي المالي العالمي 2023 بنحو 61 % على أساس سنوي، متجاوزة 2 مليار دولار، من أصل 2.6 مليار دولار إجمالي أقساط التأمين المكتتبة التي سجلها المركز العام الماضي.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن المركز يحتضن مجموعة واسعة من أشهر شركات وساطة التأمين، بما في ذلك 5 من الكيانات الأعلى تصنيفاً بحسب وكالة «AM Best» للتصنيف الائتماني في قطاع التأمين.

وأضاف أن وكالات التأمين العامة الإقليمية والدولية تمثل 43 % من شركات قطاع التأمين العاملة في المركز، معتبراً إياها داعماً رئيسياً لنمو أقساط التأمين فيه، على اعتبار أنها الخيار المفضل لشركات إعادة التأمين الباحثة عن التوسع في المنطقة دون تكبد تكاليف استثمارية كبيرة خارج أسواقها الأساسية.

ديناميكية السوق

وأشار إلى أن ارتفاع عدد وكالات التأمين العامة في المركز بات يشكل اتجاهاً مهماً في تعزيز ديناميكية سوق التأمين؛ باعتبارها شركات وساطة متخصصة، مخولة بسلطة الاكتتاب من شركات التأمين وإعادة التأمين، وتتسم بكونها أكثر مرونة وقدرة على تلبية احتياجات محددة مقارنة بغيرها، ويمكنها الوصول إلى الأسواق بطريقة أكثر كفاءة وجدوى اقتصادية.

وأوضح أن الوكالات تعتبر خياراً مفضلاً لشركات إعادة التأمين، التي تتطلع إلى بناء محفظة محلية دون تكبد تكاليف استثمارية كبيرة خارج أسواقها الأساسية.

ولفت عارف أميري، إلى مشاركة شركات إعادة التأمين بشكل متزايد في تأسيس وكالات التأمين العامة على مدى السنوات الخمس الماضية، لأنها توفر وسيلة للتخصص في مجالات أعمال محددة، مؤكداً أن تنامي عدد هذه الوكالات يعزز مكانة مركز دبي المالي العالمي في مجال التأمين.

وأشار إلى أن التقلبات المناخية والهجمات السيبرانية والصراعات واضطرابات سلاسل التوريد تزيد من دور قطاع التأمين في جميع أنحاء العالم كآلية لنقل المخاطر.

فرص النمو

وأكد الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أن انخفاض معدلات انتشار التأمين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى، تزيد من فرص نمو القطاع في المنطقة، نظراً لأنها تتمتع بتركيبة سكانية مواتية ولاعتمادها المتزايد على التكنولوجيا باعتبارها منطقة ناشئة نسبياً.

وأضاف عارف أميري أن مركز دبي المالي العالمي عزز قدراته في مجال التأمين على مستوى المنطقة على مدار العشرين عاماً الماضية، وأنه يقوم بمراجعة وبناء قدراته وكفاءاته بصورة مستمرة لمواكبة تغيرات وتطورات منظومة إدارة المخاطر، لافتاً إلى تعزيز قطاع التأمين وإعادة التأمين في المركز بصورة أكبر من خلال الابتكار الثقافي، الذي يتضمن الدمج المستمر للتقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي، والوصول إلى أسواق جديدة، وأساليب التوزيع الجديدة للارتقاء بمستقبل القطاع.

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