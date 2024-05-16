«سيلزفورس» تستعرض أحدث حلول الذكاء الاصطناعي في مؤتمر بدبي

المصدر: دبي - البيان

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استعرضت شركة «سيلزفورس» أحدث حلول الذكاء الاصطناعي والحلول السحابية ودورها في إحداث تحول جذري في عمل المؤسسات، وذلك أمام أكثر من 2000 من العملاء والشركاء ضمن إطار فعاليات جولة «سيلزفورس» العالمية التي شملت دبي وجرى تنظيمها أمس في مدينة جميرا.

وجسد المستوى الرفيع للمشاركة والعدد الكبير للحاضرين الاهتمام المتزايد بالذكاء الاصطناعي وحلول التحول الرقمي في المنطقة، حيث حضر ممثلو العديد من المؤسسات من القطاعات المختلفة للتعرف أكثر على التقنيات الجديدة التي ستمكنهم من تحقيق الفائدة القصوى من بيانات مؤسساتهم وتطوير أعمالها ومواجهة المجموعة الكبيرة من التحديات الراهنة.

وسلط الحدث الضوء على الدور الحيوي الذي تؤديه التكنولوجيا -وخاصة المقدمة من خلال منظومة سيلزفورس- في إعداد كوادر تقنية متخصصة، الأمر الذي سيوفر فرص عمل ثمينة، وسيسهم في ذات الوقت بدفع عجلة اعتماد الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في المنطقة. وقد حظي الحدث بدعم ورعاية 49 من الشركاء، وتضمن 50 جلسة لأكثر من 20 خبيراً ومتخصصاً.

وقالت لوري ستيل، رئيس «سيلزفورس» لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: نظراً لكون الشرق الأوسط من أسرع مناطق النمو لشركة سيلزفورس، فإننا نحرص على ضمان ازدهار المهارات المحلية، وتوفير الفرص أمام الأجيال الشابة لتطوير وتحقيق أحلامهم عبر توظيف التكنولوجيا. ومع تسارع وتيرة الابتكارات التقنية، فإن مهارات الأجيال الشابة إلى جانب مرونة شبكات التكنولوجيا المحلية، سوف تؤدي دوراً حيوياً في إنجاز التحول الرقمي في المنطقة.

وأضافت: يدرك كافة الرؤساء التنفيذيين الذين أتحدث إليهم أنهم بحاجة إلى القيام باستثمارات كبيرة في الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو وتعزيز علاقات العملاء. ونحن في سيلزفورس متحمسون للخطوات التي يقوم بها عملاؤنا وشركاؤنا في الشرق الأوسط لتحقيق النجاح في عصر الذكاء الاصطناعي. وتُبرِز فعاليات جولة سيلزفورس العالمية التي شملت دبي دور المنطقة كمركز للابتكار.

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