«ألف» العقارية تطلق «نما 2» في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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كشفت مجموعة «ألف» العقارية خلال مشاركتها في معرض «أيكرس العقاري 2024» في دبي عن الإطلاق الناجح لمبنى «نما 2»، الذي يعد الثاني ضمن المجمع السكني الممشى «رسيل» بالشارقة. يأتي هذا الإعلان عقب النجاح الهائل الذي حققته مبيعات «نما 1» و«نما 3» والطلب الكبير من العملاء والمستثمرين.

ويضم مجمع «نما» 1029 وحدة موزعة على 6 مبانٍ، ويحتوي «نما 2» على 174 شقة مصممة بشكل هندسي متميز، وتتكون من غرف متنوعة، وتتمتع كل وحدة بأسقف عالية وأرضيات أنيقة من البلاط ونوافذ كبيرة تسمح بدخول الضوء الطبيعي، ما يخلق جواً فسيحاً وإطلالة خارجية مفتوحة على المتنزه.

وقال عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ألف»: «نحن فخورون بالإعلان عن الإطلاق الناجح لـ«نما 2» ضمن الممشى «رسيل»، تماشياً مع أهداف التنمية في الشارقة، وقد كرست مجموعة ألف جهوداً مكثفة لتوفير آفاق استثمارية استثنائية مع هذا المشروع. ولا يزال التزامنا راسخاً في تعزيز التجارب المجتمعية من خلال العروض السكنية والتجزئة الراقية».

وتابع: «نما» يمثل المرحلة الختامية للمجمعات السكنية. وتأتي هذه الإضافة إلى المشروع نتيجة للنجاح الكبير في مبيعات أول مجموعة من مباني درب، التي تسعى أيضاً إلى تزويد السكان بتجربة حياة مائية منسقة بعناية وأسلوب حياة هادئ هنا في الشارقة.

ويضم «نما 2» أحدث التجهيزات المعمارية، بما في ذلك عزل الجدران للضوضاء الخارجية، والنوافذ ذات الزجاج المزدوج لتنظيم درجة الحرارة، وأنظمة تكييف الهواء والإضاءة الموفرة للطاقة، وقد تم تحديد موقع المباني بشكل استراتيجي وتصميمها بشكل مستدام لزيادة التهوية ودوران الهواء النقي، وخفض استهلاك الطاقة بشكل أكبر.

وتشمل وسائل الراحة للمقيمين أحواضاً للسباحة، ومناطق أخرى لترفيه للأطفال والحدائق والوصول إلى متاجر التجزئة، وإطلالات على المسطحات المائية المتميزة.

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