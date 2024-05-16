شراكة طويلة الأمد بين «ميرال» و«الإمارات دبي الوطني»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أبرمت شركة «ميرال» شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع بنك الإمارات دبي الوطني، في أكبر صفقة رعاية في تاريخ الشركة، حيث سيكون بنك الإمارات دبي الوطني شريك الخدمات المصرفية الرسمي لعدد من وجهات ومرافق ميرال الترفيهية، بما يشمل عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، وياس ووتروورلد جزيرة ياس أبوظبي، وعالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي، وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي، وكلايم جزيرة ياس أبوظبي، إلى جانب تقديم الخدمات المصرفية لـ «ميرال» بموجب هذه الشراكة المهمة والمتوقع أن ترسي معايير جديدة في مجال التعاون الترفيهي والمصرفي.

وسيحظى حاملو بطاقات بنك الإمارات دبي الوطني بباقة من المزايا الحصرية بما في ذلك خصم 20 % على تذاكر المدن الترفيهية، وخصم 10 % على عروض المأكولات والمشروبات ومشتريات التجزئة في جميع مُدن ياس الترفيهية وكلايم جزيرة ياس أبوظبي، بما يضمن توفير تجربة استثنائية ممتعة، في جميع الأوقات ودون أية قيود على تواريخ أو أيام محددة.

وقال ليام فندلي، الرئيس التنفيذي لـ «ميرال دستينيشنز»: يسعدنا الدخول بهذا التعاون الاستراتيجي مع بنك الإمارات دبي الوطني الذي يعد من أبرز مصارف القطاع في المنطقة، ونحن على ثقة بأن شريك «ميرال» المصرفي الرسمي، سيثري تجارب ضيوفنا الشاملة عبر جميع وجهاتنا الترفيهية العالمية في جزيرة ياس، أبوظبي. ويجسد هذا التعاون التزامنا الثابت بتوفير عروض ترفيهية فريدة لضيوفنا، مع مزايا إضافية سيستمتع بها جميع متعاملي بنك الإمارات دبي الوطني.

من جانبه، قال ديباك تشاندران، رئيس المنتجات المصرفية للأفراد لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: يتطلع عملاؤنا للاستفادة من أفضل العروض عند استخدامهم لبطاقاتنا المصرفية، ونعمل في بنك الإمارات دبي الوطني باستمرار لاستكشاف أفضل المنتجات والخدمات المبتكرة، ونسعى لعقد الشراكات الهادفة التي تتيح لمتعاملينا للاستمتاع بباقة واسعة من المزايا الحصرية والمتنوعة.

ويسعدنا التعاون مع «ميرال» التي تدير مجموعة واسعة من الوجهات العالمية والتجارب الترفيهية الغامرة الحائزة على جوائز عالمية عبر كامل مشهد السياحة والترفيه في أبوظبي. وتؤكد هذه الشراكة التزامنا المتواصل بالارتقاء بتجارب العملاء من خلال تقديم مجموعة واسعة من العروض والخصومات المميزة.

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