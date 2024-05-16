224 مليون درهم إيرادات «أمانات» الربعية والأرباح 80 مليوناً

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت أمانات القابضة، الشركة الاستثمارية بقطاعي الرعاية الصحية والتعليم، نتائجها المالية للربع الأول 2024 حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 21% على أساس سنوي لتصل إلى 224 مليون درهم مدفوعة بالأداء القوي لمنصتي التعليم والرعاية الصحية اللذين ارتفعا بنسبة 24% و17% على التوالي.

وزادت الأرباح قبل الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك بنسبة 13% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 80 مليون درهم. كما زاد صافي الربح قبل الضريبة والزكاة بنسبة 18% على أساس سنوي ليصل إلى 53.6 مليون درهم في الربع الأول من العام 2024. وارتفع صافي الربح بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 48.3 مليون درهم. ووافق مجلس الإدارة على تأسيس شركة قابضة جديدة لمنصة التعليم وتعيين مستشارين للبحث في خيارات خلق مزيد من القيمة، بما في ذلك احتمالية اكتتاب عام أولي إقليمي.

الأداء التشغيلي

كان هناك نمو ملحوظ في أعداد الطلاب والمستفيدين حيث وصلت أعداد الطلاب والمستفيدين في منصة التعليم إلى ما يزيد عن الـ 20 ألفاً، حيث ارتفعت معدلات الالتحاق بجامعة ميديلسكس دبي بشكل غير مسبوق وذلك بنسبة 21%+، فيما ارتفع عدد المستفيدين من خدمات شركة تنمية الإنسان بنسبة 18%+، وكذلك ارتفعت معدلات الالتحاق في شركة نما القابضة بنسبة 12%. وزادت سعة أسرّة الرعاية الطويلة الأجل، وفازت الشركة بمشروع تابع لمؤسسة زايد العليا وهو شراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك لإضافة 80 سريراً جديداً يتم إدارتها في الإمارات اعتباراً من إبريل 2024، كما أن هناك ما يقارب الـ 200 سرير قيد الإنشاء في السعودية، وتهدف أمانات إلى توفير 700 سرير بحلول 2026.

استراتيجية تعزيز القيمة

وفي أعقاب تعيين مستشارين خارجيين وإجراء تقييم شامل لإمكانات تعزيز القيمة المحتملة من منصة التعليم، وافق مجلس إدارة أمانات على إنشاء شركة قابضة جديدة للمنصة. ويجسد هذا القرار ثقة مجلس الإدارة في الأداء المالي والتشغيلي القوي للمنصة ومكانتها المتميزة في السوق والآفاق المتوقعة لخلق القيمة على المدى الطويل.

كما ستعمل شركة أمانات على استكشاف خيارات أخرى لتعزيز القيمة من المنصة، بما في ذلك احتمالية القيام باكتتاب أولي عام إقليمي، بما يتماشى مع استراتيجيتها لتعزيز القيمة للمساهمين من أصولها الرائدة في السوق.

وقال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس إدارة شركة أمانات: حافظت شركة أمانات على زخم نموها القوي خلال الربع الأول من عام 2024، حيث نواصل تسريع تنفيذ استراتيجيتنا لخلق القيمة والاستفادة من العوامل الاقتصادية والديموغرافية القوية التي تعزز نمو قطاعي التعليم والرعاية الصحية في المنطقة.

«كما نواصل تحقيق تقدم ملحوظ في استراتيجية تعزيز القيمة عبر منصتنا على إثر موافقة مجلس الإدارة على إنشاء شركة قابضة جديدة خاصة بمنصة التعليم. ويمهد هذا القرار الطريق أمام شركة أمانات للبحث في خيارات تعزيز القيمة من هذه المنصة، بما في ذلك احتمالية القيام باكتتاب أولي عام، حيث نتطلع إلى الاستفادة من أدائها المالي القوي ووضعها المتميز في السوق لتحقيق قيمة مضافة لمساهمينا».

وقال جون ايارلاند، الرئيس التنفيذي: نواصل التركيز على تطوير أصولنا عبر منصتي الرعاية الصحية والتعليم. كما نستمر بالعمل على تحقيق النمو من خلال زيادة معدلات تسجيل الطلاب في دولة الإمارات، وتوسيع نطاق تواجدنا في مجال التعليم الخاص بالسعودية، وزيادة سعة الأسرّة في منصتنا للرعاية طويلة الأجل في الإمارات والسعودية.

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