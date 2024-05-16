«المركزي» يطرح 16 مناقصة للأذونات النقدية حتى نهاية 2024

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مصرف الإمارات المركزي طرح 16 مناقصة للأذونات النقدية حتى نهاية العام الجاري 2024.

وأظهرت بيانات المصرف المركزي على موقعه الإلكتروني، اليوم، أن إجمالي المناقصات للعام الجاري يبلغ نحو 26 مناقصة تم طرح 10 مناقصات منها خلال الفترة الماضية، فيما سيتم طرح 16 مناقصة حتى نهاية العام.

وحسب البيانات، ستكون المناقصات القادمة في 27 مايو الجاري، و10 يونيو، و24 يونيو، و8 يوليو، و22 يوليو، و5 أغسطس، و19 أغسطس، و2 سبتمبر، و30 سبتمبر، و14 أكتوبر، و28 أكتوبر، و11 نوفمبر، و25 نوفمبر، و9 ديسمبر، و23 ديسمبر 2024.

يذكر أن آخر مناقصة طرحها "المركزي" كانت في 13 مايو الجاري، وشملت أربع إصدارات لسندات الخزانة "M-BILL"، الأول لمدة 28 يوماً لما يصل إلى 2000 مليون درهم، والثاني 42 يوماً لما يصل إلى 1000 مليون درهم، والثالث 126 يوماً لما يصل إلى 1000 مليون درهم، والرابع 294 يوماً لما يصل إلى 3000 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز