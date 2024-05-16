مركز دبي للسلع المتعددة يحصد جوائز مرموقة للتميّز في قطاع البناء عن برج أبتاون

المصدر: البيان

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أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن منحه "جائزة التميز عن أفضل مبنى شاهق" و"جائزة التميز في البناء" من مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية عن برج أبتاون المتميز.

يُذكر أن مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية، والذي يقع مقره في شيكاغو، هو إحدى الهيئات الدولية الرائدة المختصة في ناطحات السحاب والتصاميم العمرانية المستدامة. ويأتي فوز البرج بالجائزة تقديراً لمساهمته في النهوض بمشهد المباني الشاهقة والبيئة العمرانية، إلى جانب تصميمه المبتكر وإنجازاته في مجال الاستدامة ورفاهية العيش.

ومن المرتقب أن يكرم مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية جميع الفائزين بجوائز التميز عن مختلف الفئات خلال مؤتمره الدولي للعام 2024 والذي يُقام يومي 24 و25 سبتمبر في لندن.

صمم برج أبتاون من قبل شركة الهندسة المعمارية "أدريان سميث آند غوردون جيل آركيتكتشر"، وتم تصميم واجهة البرج لتحاكي بريق الألماس بزواياها الزجاجية الحادة. واتبعت عملية البناء استراتيجية ذكية ومستدامة للحصول على التصنيف الذهبي للقيادة في مجال الطاقة والتصميم البيئي (LEED) في إطار معايير الاستدامة العالمية ووفق اللوائح التنظيمية للمباني الخضراء في دبي.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "يشكل برج أبتاون ثمرة لرؤيتنا الطموحة لبناء أيقونة معمارية من الطراز العالمي ترسي من خلال تصميمها المبتكر معياراً جديداً للمشاريع العمرانية متعددة الاستخدامات. ويشكل فوزنا بجائزة التميز من مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية شهادة تقدير لرؤيتنا المبتكرة ونهجنا الرائد على المستوى العالمي. ومع استمرار التقدم في إنجاز أعمال البناء في مشروع منطقة أبتاون دبي، سنواصل الاستثمار في الابتكار وتطوير بنيتنا التحتية المادية لضمان استمرارية تميّز وجاذبية مركز دبي للسلع المتعددة كوجهة مفضلة للشركات والاستثمارات والمواهب العالمية الرائدة لسنوات عديدة قادمة".

وتضم قائمة المستأجرين الحاليين للمساحات المكتبية المتميزة في المشروع عدداً من الشركات العملاقة متعددة الجنسيات والمؤسسات المرموقة، مثل "إنفزلاين" و"ويلبيرد" والمعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة و"هيكفيجن". ويحتضن البرج أيضاً الفندق الفاخر "سو أبتاون دبي" مع 227 وحدة سكنية حصرية مميزة.

ويبلغ ارتفاع برج أبتاون 340 متراً ويتألف من 81 طابقاً، وهو أول برج تم بناؤه في مشروع منطقة أبتاون دبي، الوجهة العمرانية الجديدة والمتميزة من مركز دبي للسلع المتعددة. وكان المركز قد أطلق المرحلة الثانية من المشروع في فبراير من العام الجاري، وتتضمن بناء برجين متوسطي الارتفاع ضمن منطقة أبتاون دبي.

ويوفر البرجان المكونان من 23 و17 طابقاً على التوالي حوالي 70,000 متر مربع (753,000 قدم مربعة) من المساحات المكتبية التجارية من الدرجة الأولى، فضلاً عن 8,000 متر مربع (86,000 قدم مربعة) من المطاعم والمقاهي والمتاجر بهدف تلبية متطلبات نمط الحياة الفاخر للمنطقة. وحتى اليوم، تم إطلاق أكثر من نصف الأبراج التسعة في هذه المنطقة.

ويُتوقع لمشروع أبتاون دبي عند اكتماله أن يضع تصوراً جديداً للمشاريع العمرانية متعددة الاستخدامات في المنطقة، حيث سيضم أكثر من 200 متجر ومطعم ومقهى، ومجموعة من الفنادق الفاخرة، إلى جانب مجتمع مستدام ونمط حياة عصري نابض بالحياة.

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