2.65 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 2.65 مليار درهم، عبر 829 صفقة.

وتم تسجيل 699 مبايعة بقيمة 1.6 مليار درهم، منها 49 مبايعة لأراضٍ، و605 مبايعات لوحدات سكنية، و45 مبايعة لمبانٍ. وتصدرت منطقة رأس الخور الصناعية الأولى المبايعات من حيث القيمة، بإجمالي 247 مليون درهم، عبر 123 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة ميدان بقيمة 123 مليون درهم، نتجت عن 94 صفقة وثالثاً منطقة قرية جميرا الدائرية، بـ 87.9 مليون درهم، عبر 69 صفقة. وسجلت الرهون قيمة قدرها 961.8 مليون درهم عبر 99 معاملة، منها 27 رهناً لأراضٍ، و154 رهناً لوحدات سكنية، و15 رهناً لمبانٍ وتم تسجيل 31 هبة، بـ 90 مليون درهم.

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