«نورث أوف ساوث كابيتال» تفتتح مكتباً في دبي

المصدر: (دبي - مصطفى درويش)

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تعتزم شركة نورث أوف ساوث كابيتال، التي تدير أصولاً تزيد قيمتها على ملياري دولار، افتتاح مكتب في مركز دبي المالي العالمي في أغسطس المقبل. وأصبحت «نورث أوف ساوث كابيتال» ومقرها لندن أحدث شركة لإدارة الأصول في المدينة تنضم إلى السباق نحو الشرق الأوسط، حيث تخطط الشركة لفتح مكتب في دبي.

وقال موقع «إف إن لندن» إن الشركة حالياً بصدد الحصول على الموافقات التنظيمية. وتعتبر «نورث أوف ساوث كابيتال» شركة إدارة صناديق عالمية تركز على الأسواق الناشئة أسسها مات لينسي، الرئيس السابق لأسهم الأسواق الناشئة في دويتشه أسيت مانجمنت.

وقالت المصادر إن مدير الأصول سينقل العديد من الموظفين من مكتبه في لندن إلى قاعدة دبي الجديدة في وقت لاحق من العام. ومع تدفق موجة جديدة من صناديق التحوط ومديري الأصول إلى الشرق الأوسط، افتتحت العديد من شركات المدينة مكاتب في دبي. وافتتح صندوق التحوط «كيوب ريسرش آند تكنولوجيز»، ومقره لندن، مكتبه في دبي العام الماضي.

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