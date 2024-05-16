«طاقة» تسجل دخلاً صافياً للربع الأول بقيمة 2.1 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، أمس، نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2024، التي حققت خلالها أداءً قوياً مدعوماً بمساهمة شركة «حلول المياه المستدامة القابضة».

وحققت المجموعة إيرادات بلغت 13.7 مليار درهم، بزيادة نسبتها 5.3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كنتيجة لمساهمة شركة «حلول المياه المستدامة القابضة»، التي أسهمت أيضاً بزيادة إجمالي الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء والدخل الصافي.

وبلغت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 5.5 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 4.9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما بلغ صافي الدخل (حصّة «طاقة») 2.1 مليار درهم، بانخفاض قدره 9.5 مليارات درهم، نظراً لاحتساب بنود تم تسجيلها لمرة واحدة في العام 2023. وقد ارتفع صافي الدخل، دون احتساب هذه البنود، بمقدار 0.1 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 6.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في «طاقة»: «حققت «طاقة» انطلاقة مالية واستراتيجية قوية مع بداية العام 2024. وسجلنا أداءً تشغيلياً قوياً في كل من أعمال الكهرباء والمياه لدينا.

وتحقق أداؤنا القوي بفضل مساهمة أداء شركة «حلول المياه المستدامة القابضة» إلى حد كبير. وإن دمج خبراتها في مجال معالجة المياه وإعادة استخدامها سيسهم في ترسيخ مكانة «طاقة» كشركة مرافق رائدة متكاملة عمودياً.

والاستحواذ على هذه الشركة سيعزز من قوة قاعدة أصول «طاقة» الخاضعة للتنظيم، ما يضمن تدفقات إضافية من الإيرادات القابلة للتنبؤ على الأمد الطويل، ويقوي الدور المركزي للشركة، الذي تؤديه في ضمان الأمن المائي على الصعيدين المحلي والدولي. وستسهم الإدارة ذات الكفاءة للمياه بدور حيوي في تحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050».

وأضاف: «شكل الربع الأول خطوة بارزة أخرى بمسيرة «طاقة» والتزامها بتوسيع حضورها العالمي؛ حيث تضافرت جهودنا مع شركات رائدة بالقطاع، مثل «جيرا» و«ساتورب» وهي مشروع مشترك مملوك لشركة «أرامكو السعودية» و«توتال إنرجيز»، للالتزام بتطوير محطة صناعية جديدة للإنتاج المشترك للكهرباء والبخار في مدينة الجُبيل الصناعية بالسعودية.

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