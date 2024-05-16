«ستاندرد آند بورز»: ربحية البنوك الخليجية ستظل قوية في 2024

المصدر: أبوظبي - وام

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توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية «إس آند بي جلوبال»، أن تظل ربحية البنوك الخليجية قوية في 2024، وأن تبقى جودة الأصول قوية، رغم بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة، بفضل الاقتصادات الداعمة، واحتواء المديونية، والمستوى العالي من الاحتياطيات الاحترازية.

وأوضحت «ستاندرد آند بورز» في تقرير لها، أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يمكن أن يبدأ خفض أسعار الفائدة في ديسمبر 2024، ورجحت أن تحذو معظم البنوك المركزية الخليجية حذوه، للحفاظ على ربط عملاتها.

وأشارت الوكالة، إلى أنه من المرجح أن يزيد الاحتياطي الفيدرالي وتيرة التيسير النقدي في 2025، مع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى ما دون إمكاناته. وتوقعت خفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس على مدار عام 2025، لتصل إلى ما بين 4 - 4.25 % في نهاية العام. وأوضحت أن البنوك الخليجية استفادت من ارتفاع أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين، ومن المتوقع أن تستمر في الاستفادة من ذلك في 2024.

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