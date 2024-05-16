«الإمارات دبي الوطني» يتعاون مع باين لابس لتعزيز حلول معالجة المدفوعات

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عقد شراكة مع باين لابس، المنصة التجارية الرائدة متعددة القنوات، ما يتيح للشركات في جميع أنحاء المنطقة الحصول على أفضل حلول الدفع الحديثة.

ويوسع البنك عروضه في إطار خططه الخاصة بالنمو بالاستفادة من منصة كريديت بلاس التابعة لشركة باين لابس، لتوفير حلول معالجة مدفوعات متطورة لعملائه من الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات، ثم في المملكة العربية السعودية ومصر. وتتيح مجموعة الحلول الموسعة لعملاء البنك تحسين نظام الدفع الرقمي المستخدم لسداد المدفوعات عبر الإنترنت وفي المتجر.

وقال أحمد القاسم، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأعمال في بنك الإمارات دبي الوطني: تتيح لنا الشراكة مع باين لابس تعزيز خدماتنا التجارية وتزويد عملائنا من الشركات والمؤسسات بأحدث التقنيات وحلول الدفع المبتكرة. وتضمن لنا هذه الخطوة التوسعية مواصلة تقديم مجموعة شاملة من الخيارات.

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