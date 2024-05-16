10 ملايين درهم صافي ربح «بيانات» للربع الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت بيانات، المزود لحلول التقنيات الجيومكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أمس، نتائج أرباح الشركة للربع الأول 2024. وبلغت الإيرادات 113 مليون درهم، بزيادة قدرها 12% على أساس سنوي.

وجاءت الزيادة في الإيرادات بشكل أساسي، بسبب التوسع الاستراتيجي لحضورها في السوق، والتحسينات المستمرة لمجموعة منتجاتها القوية، وعروض الخدمات عبر مختلف قطاعات أعمال الشركة. وتتابع الشركة تركيزها على نشر حلول الذكاء الاصطناعي ذات المستوى العالمي، والخدمات الجيومكانية المحسنة للعملاء.

كما بلغ إجمالي الربح 32 مليون درهم، ما يمثل هامش ربح إجمالياً بنسبة 28%. ووصلت قيمة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة إلى 8 ملايين درهم، ما يعادل هامشاً بنسبة 7%.

وبذلت بيانات جهوداً كبيرة بمجال البحث والتطوير واستقطاب المواهب، وستسهم هذه المبادرات الاستراتيجية، بتوسيع محفظة منتجات الشركة، وزيادة الإيرادات المستقبلية. وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 10 ملايين درهم، ممثلاً نسبة صافية بلغت 9%.

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