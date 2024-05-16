تفاهم بين «إيفزا» وحكومة المالديف لتطوير الخدمات بـ«جزيرة فونادهو»

المصدر: دبي - وام

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وقعت هيئة المنطقة الحرة الدولية في دبي «إيفزا»، أمس، مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة في جمهورية المالديف. وتهدف المذكرة إلى تطوير منطقة الخدمات الاقتصادية والمالية الخاصة في «جزيرة فونادهو» إلى جانب بوابة المالديف الاقتصادية في جزيرة «ايهافنداهيبولو أتول»، والتي تعد جزءاً من المشاريع الاستراتيجية لتطوير جزر المالديف المتنوعة والمتصلة.

وقع المذكرة في دبي، محمد سعيد، وزير التنمية الاقتصادية في جمهورية المالديف، ومارتن بيدرسون رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الحرة الدولية في دبي «إيفزا»، بحضور عدد من مسؤولي الجهتين. وتمثل المذكرة التي تؤسس لشراكة مهمة، نقطة انطلاق رئيسية لتحقيق أهداف الحكومة الرامية إلى تنويع الاقتصاد المالديفي، من خلال توسيع نطاق الأنشطة التجارية والاقتصادية في جزر المالديف.

وأكد محمد سعيد التزام حكومة بلاده بتهيئة بيئة قادرة على تمكين الأعمال والتجارة وتحفز على الاستثمار.

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