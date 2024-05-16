«أجيليتي جلوبال» تحقق صافي أرباح ربعية بقيمة 30.5 مليون دولار

المصدر:
  • أبوظبي – البيان
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أعلنت أجيليتي جلوبال تحقيق أرباح للربع الأول من عام 2024 بلغت 30.5 مليون دولار أمريكي، أو 0.58 سنت للسهم. وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 34% لتصل إلى 169.5 مليون دولار. كما زادت الإيرادات بنسبة 5.6% لتصل إلى 979.4 مليون دولار.

أدرجت شركة أجيليتي جلوبال بي إل سي في سوق أبوظبي في 2 مايو 2024. وتزاول الشركة أعمالها ضمن قطاعين رئيسيين: قطاع الشركات الخاضعة لسيطرتها، والذي يشمل الشركات العاملة والمملوكة من قبل الشركة، وقطاع الاستثمارات الذي يضم استثمارات الشركة، وفي مقدمتها حصة تبلغ 9% في شركة دي إس في، ثالث أكبر وكيل شحن عالميا، وحصتها في ريم مول في أبوظبي.

وقال طارق سلطان، رئيس مجلس إدارة شركة أجيليتي جلوبال: هذه النتائج المالية تعكس انطلاقة قوية للشركة هذا العام، ونحن الآن بمركز جيد للاستفادة من النمو بقطاعات واعدة، وما نحققه من نتائج خير دليل على أننا على الطريق الصحيح.

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