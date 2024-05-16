19 ألف شركة تنضم لغرفة تجارة دبي في الربع الأول بنمو 17.6 %

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن إنجازاتها الرئيسة خلال الربع الأول من عام 2024، التي تعكس سعيها المستمر لدعم خطط دبي التنموية ومساهمتها الفعالة في تعزيز تنافسية الإمارة، وتحفيز نمو الاقتصاد المحلي، ودعم القطاع الخاص وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

وسجلت غرفة تجارة دبي انضمام 19,056 شركة جديدة إلى عضويتها خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة نمو قدرها 17.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس قدرة الإمارة المتزايدة على استقطاب الاستثمارات والشركات وتعزيز تنافسية البيئة الجاذبة للأعمال.

وبلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء خلال الربع الأول 73.5 مليار درهم بنمو 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين شهدت الغرفة كذلك نمواً في عدد أعضائها المصدّرين بنسبة 7.3% من 8,848 شركة مصدرة في الربع الأول 2023 إلى 9,496 شركة مصدرة في الربع الأول 2024، الأمر الذي يعكس عمق الروابط التجارية التي تتميز بها دبي مع أنحاء العالم كافة، إضافة إلى تجسيده تنافسية القطاع الخاص في الإمارة، وقدرته على تلبية متطلبات الأسواق الدولية بكل كفاءة وبأعلى مستويات الجودة.

وأصدرت غرفة تجارة دبي خلال هذه الفترة 191,013 شهادة منشأ بنسبة نمو بلغت نحو 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما أصدرت واستقبلت 1,416 دفتر إدخال مؤقت بقيمة تبلغ نحو 804.9 ملايين درهم.

مضاعفة اقتصاد دبي

وقال معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: «يؤكد الأداء القوي المسجل خلال الربع الأول من العام الجاري أن غرفة تجارة دبي تمضي بثبات نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تركز على تحفيز نمو التجارة الخارجية، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل، وترسيخ موقع الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم».

وأضاف قائلاً: «تواصل غرفة تجارة دبي العمل في إطار أولوياتها الاستراتيجية على تحسين البيئة المحفزة للأعمال، وجذب الشركات والاستثمارات العالمية، بالتزامن مع قيادة توسع الشركات العاملة في الإمارة في الأسواق الخارجية وتنمية الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى تعزيز كفاءة المنظومة التشريعية والتنظيمية. مستمرون بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تمثيل القطاع الخاص ودعم مصالحه وتعزيز تنافسيته العالمية».

دعم مصالح مجتمع الأعمال

وقامت غرفة تجارة دبي من خلال قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال بمراجعة 33 قانوناً ومشروع قانون بالتعاون مع مجموعات الأعمال خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة اعتماد بلغت 45%، في حين تم عقد 24 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال. وأسست الغرفة خلال الربع الأول 4 مجالس أعمال جديدة، تمثل جنسيات المستثمرين، ما يعكس الدور المتنامي الذي يلعبه المستثمرون في مسيرة التنمية المستدامة.

ونظمت الغرفة خلال الربع الأول اجتماعها الفصلي الأول لعام 2024 مع مجموعات ومجالس الأعمال، وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الجهود الرامية إلى الارتقاء بالبيئة المحفزة للاستثمار في دبي. وتعرف المشاركون في الاجتماع إلى أبرز الجهود التي تبذلها الغرفة لدعم مصالح مجتمع الأعمال.

كما استقبلت الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي 33 قضية وساطة، مقارنة بـ18 قضية وساطة استقبلتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 83.3%. وتم بنجاح تسوية 84% من قضايا الوساطة التي استقبلت في الربع الأول من العام الحالي، فبلغت القيمة الإجمالية لقضايا الوساطة 2.6 مليون درهم.

مركز دبي للشركات العائلية

وواصل مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، جهوده خلال الربع الأول بهدف تعزيز نمو واستمرارية الشركات العائلية في دبي، حيث أصدر نموذجاً إرشادياً خاصاً حول «عقد تأسيس الشركات العائلية» بهدف تسليط الضوء على آليات الإدارة والحوكمة الرشيدة وتحديد البنود المصنفة ضمن أفضل الممارسات المؤسسية، كما أطلق المركز أداة شاملة لتقييم حوكمة الشركات العائلية، وهي منصة مبتكرة لمساعدة هذه الشركات على تقييم نضج جوانب الحوكمة الأساسية لديها بما يخدم استدامة أدائها ونموها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز