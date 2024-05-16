166 مليون درهم صافي أرباح «الواحة كابيتال» في الربع الأول بزيادة 121 %

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت شركة «الواحة كابيتال» لإدارة الاستثمارات تحقيق أرباح صافية عائدة إلى المساهمين بقيمة 166 مليون درهم في الربع الأول من العام 2024 بزيادة 121 % على أساس سنوي، مما يمثل عائداً على متوسط حقوق الملكية بنسبة 14.9 %.

وارتفع صافي الدخل التشغيلي للشركة بنسبة 73 % في الربع الأول 2024 ليصل إلى 418 مليون درهم مقارنة بـ 242 مليون درهم للفترة نفسها من العام السابق. وحققت وحدة الأسواق العامة عوائد قوية ونموّاً في الدخل من الرسوم مدعـومة بالتزامات رأسمالية كبيرة من أطراف ثالثة.

وبلغ إجمالي الأصول المدارة لدى الواحة كابيتال 11.1 مليار درهم حتى تاريخ 31 مارس 2024، بزيادة قدرها 5.7 % مقارنة بـ 10.5 مليارات درهم في نهاية عام 2023، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى استقطاب صناديق الشركة لرؤوس أموال من أطراف ثالثة بقيمة 389 مليون درهم.

وقال محمد حسين النويس، مدير الإدارة: واصلت «الواحة كابيتال» أداءها المتميز الذي حققته العام الماضي بتسجيل نتائج مالية قوية للربع الأول 2024، حيث بلغت أرباحها الصافية العائدة إلى المساهمين لهذا الربع 166 مليون درهم، ويشكل ذلك زيادة بنسبة 121 % على أساس سنوي.

وأضاف: ستمر الصناديق التابعة لشركتنا بتحقيق عوائد قوية، مما يشكل دليلاً ملموساً على قيمة ومرونة استراتيجياتها الاستثمارية المتنوعة بالرغم من ارتفاع أسعار الفائدة وحالة الغموض الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.

واصل الأداء القوي للصناديق على مدى سنوات عدة استقطاب رؤوس أموال كبيرة من أطراف ثالثة، والتي تجاوزت 6.0 مليارات درهم خلال الربع الأول من هذا العام. ونتيجة لذلك، ارتفع الدخل من الرسوم ليشكل مصدراً مستقراً لإيرادات الشركة.

وحققت وحدة الاستثمارات الخاصة أرباحاً صافية بلغت 37 مليون درهم في هذا الربع، مدفوعةً بعوائد محفظتها الاستثمارية المتنوعة. واتخذنا أيضاً قرارنا الاستراتيجي في هذا الربع، والمتمثل ببلورة المكاسب الناتجة عن استثمارنا في «دسبيغار» عبر بيع كامل حصتنا في تلك الشركة. وستواصل «الواحة كابيتال» سعيها لزيادة القيمة لمستثمريها ومساهميها.

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