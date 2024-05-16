«دو» تتعاون مع «سيرت نيكسس» لتعزيز مهارات التكنولوجيا المتقدمة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس، التعاون مع الهيئة العالمية للتصديق واعتماد الشهادات والبرامج الدراسية، «سيرت نيكسس CertNexus» في المقر الرئيسي لـ«دو» بدبي هيلز، حيث يأتي هذا التعاون في إطار التزام «دو» الاستراتيجي بتعزيز استمرار سياسة التعلم المستمر والدعم المهني في تطوير مهارات التكنولوجيا المتقدمة للمستقبل.

ويمثل هذا التعاون تطوراً مهماً لجهود «دو» لترسيخ سياستها في دعم استمرار التعلم المستمر وترسيخ الابتكار داخلها، إذ توف الشراكة، لموظفي «دو» إمكانيات كبيرة للوصول إلى مجموعة مميزة من البرامج التعليمية المتطورة والمعتمدة من «CertNexus»، والتي تركز على علوم البيانات والذكاء الاصطناعي التوليدي. وتعمل المبادرة على تزويد الموارد البشرية في «دو» بالأدوات الأساسية اللازمة للابتكار،

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