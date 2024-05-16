«تيكوم» تستثمر 1.7 مليار درهم في مشاريع استراتيجية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة تيكوم، التي تمتلك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية بمواقع استراتيجية في دبي، عن موافقة مجلس الإدارة على خطة استراتيجية للاستحواذات والتطوير، وذلك خلال اجتماع المجلس الذي عُقد أمس.

وبموجب الخطة المتكاملة، ستستثمر مجموعة تيكوم 966 مليون درهم للاستحواذ على مجموعة من الأصول التجارية والصناعية من دبي القابضة لإدارة الأصول «دي أتش أي أم»، إلى جانب تخصيص مبلغ 689 مليون درهم لتطوير مساحات مكتبية جديدة من فئة الدرجة الأولى في حي دبي للتصميم، ليقارب بذلك إجمالي الاستثمارات 1.7 مليار درهم.

وقال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: «بينما نمضي قدماً نحو تنفيذ الخطة الاستراتيجية للاستحواذات والتطوير بقيمة 1.7 مليار درهم، فإن مجموعة تيكوم تمتلك كافة المقومات والعناصر اللازمة للاستفادة من الفرص الفريدة المتاحة في سوق العقارات التجارية في دبي.

وهذه الخطة لا تمثل فقط توسعاً في محفظة أصولنا، بل هي خطوة استراتيجية للاستفادة من ديناميكيات السوق الراهنة والمضي برؤيتنا نحو مواكبة احتياجات المستقبل، بموازاة حرصنا على مواصلة دورنا البارز في تعزيز نمو اقتصاد المعرفي في دبي ودولة الإمارات على حد سواء، وتحقيق أفضل العوائد الممكنة لمساهمينا وجميع أصحاب المصلحة».

وأضاف: «تنسجم الخطة الاستراتيجية تماماً مع إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية نموّنا، والتي تتمثّل في استكشاف مصادر جديدة للنمو وتوسيع عروضنا بجانب تعزيز قيمة محفظة أصولنا.

ولطالما كانت خطوة التوسّع من خلال صفقات الاستحواذ داعماً رئيسياً في تسريع وتيرة نمونا الطموحة ومواكبة التطورات المتغيرة في السوق. بفضل الإدارة المالية الحكيمة، واعتماد أفضل هيكلية لرأس المال، بالإضافة إلى الأداء المالي القوي للمجموعة خلال عام 2023 والربع الأول 2024، تمتلك المجموعة الإمكانيات المالية اللازمة لتنفيذ هذه الصفقات، وفي الوقت نفسه الحفاظ على وضع مالي متين وسيولة كافية».

خطة استراتيجية

وستستحوذ «تيكوم للاستثمارات منطقة حرة»، إحدى الشركات التابعة للمجموعة على مبنيين للمكاتب من فئة الدرجة الأولى في مدينة دبي للإنترنت، وذلك من دبي القابضة لإدارة الأصول «دي إتش أي إم» بقيمة إجمالية تبلغ 420 مليون درهم.

وحافظت مدينة دبي للإنترنت على مستويات إشغال مرتفعة على مدى السنوات الماضية مدفوعةً بالطلب القوي على المساحات المكتبية المتميزة ذات الجودة العالية في مناطق الأعمال المركزية.

وتبلغ المساحة الإجمالية القابلة للتأجير في المبنيين قيد الاستحواذ 334 ألف قدم مربعة بنسبة إشغال مرتفعة من قاعدة راسخة من العملاء تضم عدداً من أبرز الشركات ومؤسسات التكنولوجيا العالمية والإقليمية. ومن المتوقع أن يكون لعملية الاستحواذ تأثير إيجابي مباشر على الأداء المالي للمجموعة وستعزز محفظتها من الأصول التجارية.

أراضٍ صناعية

وستستحوذ «مدينة دبي الصناعية»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة تيكوم، على عدة أراضٍ صناعية بمساحة 13.9 مليون قدم مربعة من الأراضي المخصصة للاستخدام الصناعي من دبي القابضة لإدارة الأصول «دي إتش أي إم» بقيمة 410 ملايين درهم.

وشهدت دبي الصناعية نمواً استثنائياً في 2023. وسيكون لهذا الاستحواذ تأثير إيجابي على الأداء المالي للمجموعة على المديين القصير والمتوسط، بجانب تعزيز القدرة على توقّع حجم الإيرادات المستقبلية نظراً لطبيعة عقود الإيجار طويلة الأجل.

مساحات مكتبية

وستستحوذ «حي دبي للتصميم»، إحدى الشركات التابعة للمجموعة على مساحة طابقية إجمالية تبلغ 629 ألف قدم مربعة من دبي القابضة لإدارة الأصول «دي إتش أي إم» بقيمة 136 مليون درهم ضمن مشروع «ديزاين كوارتر» متعدد الاستخدامات في المرحلة الثانية من حي دبي للتصميم.

وتعتزم المجموعة تخصيص 689 مليون درهم لإنشاء ستة مبانٍ للمكاتب من فئة الدرجة الأولى بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 503 آلاف قدم مربعة. ويتميز حي دبي للتصميم بمعدلات إشغال مرتفعة، حيث تقترب المكاتب الحالية من الوصول إلى نسبة الإشغال الكامل مدفوعة بالطلب القوي من العملاء في مجالات التصميم والأزياء والإبداع.

وتتوقع المجموعة أن يستمر هذا الطلب في النمو، بفضل مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 و«استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي». ومن المتوقع إنجاز المشروع بحلول 2028 وبالتالي تحقيق أثر إيجابي على المدى الطويل.

بيئة مشجعة

ولا يزال سوق المكاتب في دبي يشهد طلباً قوياً من المستأجرين، حيث وصل متوسط معدلات الإشغال إلى 93 % خلال الربع الرابع 2023. وفي مجموعة تيكوم، بلغ متوسط معدل الإشغال في مجمعات الأعمال 91 % (كما في 31 مارس 2024)، كما بلغ 98 % في حي دبي للتصميم، وأيضاً واصل القطاع الصناعي تسجيل نمو قوي تمثَّل بارتفاع نسب الإشغال وزيادةٍ ملحوظة في الإيجارات.

ومن المتوقع أن تحقق عمليات الاستحواذ المرتقبة على مجموعة من الأصول ذات القيمة المتراكمة تأثيراً إيجابياً ملحوظاً على الأداء المالي لمجموعة تيكوم.

وتتمتع المجموعة بوضع مالي قوي وسيولة كافية تمكنها من إتمام عمليات الاستحواذ المخطط لها بالاعتماد على مواردها الحالية ودون الحاجة إلى تمويل إضافي خارجي، وذلك بفضل أدائها المالي المتين، المدفوع بمستويات دين منخفضة نسبياً وسيولة وفيرة.

وبإمكان المجموعة الاستفادة مما يصل إلى 3.2 مليارات درهم من التسهيلات الائتمانية المتاحة التي حصلت عليها بعد اتفاقية إعادة التمويل التي أبرمتها في 2023 والتي تتمتع بشروط تمويلية أكثر تنافسية.

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