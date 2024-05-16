تعاون بين «دبي المالي العالمي» و«أكاديمية سيسكو» لتطوير المهارات الرقمية للعاملين

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، المركز التعليمي التابع لمركز دبي المالي العالمي، توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة «سيسكو» لتكنولوجيا المعلومات والشبكات – لتسهيل وصول الموظفين العاملين في المركز إلى أكاديمية «سيسكو» للشبكات التي توفر واحداً من أقدم برامج التدريب على مهارات العمل في العالم.

مذكرة

تمهّد مذكرة التفاهم لإطلاق برنامج شامل لتطوير المواهب يهدف إلى بناء قوة عاملة متمرسة رقمياً في دولة الإمارات. وللمرة الأولى في المنطقة، سيتمكن مجتمع مركز دبي المالي العالمي من الوصول إلى فرص غير مسبوقة لصقل المهارات في المجالات الأساسية لقطاع الاقتصاد الرقمي، بما فيها الأمن السيبراني، والبرمجة، وعلوم البيانات، والشبكات، والذكاء الاصطناعي. وسيوفر نهج التدريس الهجين في «أكاديمية سيسكو للشبكات» تجارب تعليمية مخصصة وشاملة وسهلة الوصول تلبي احتياجات مجتمع مركز دبي المالي العالمي.

وقالت علياء الزرعوني، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي: تساهم هذه الشراكة في ترسيخ مكانتنا كمركز مالي عالمي، وحفز التقدم الوظيفي للعاملين في المركز، والارتقاء بسمعة دبي كوجهة عالمية رائدة للأعمال. وتعمل أكاديمية المركز على تلبية الاحتياجات التعليمية لقطاع الخدمات المالية، ووفّرت منذ تأسيسها لحوالي 32,000 شخص إمكانية خوض دورات تدريبية والحصول على شهادات التطوير المهني من مؤسسات أكاديمية مرموقة.

وقال عبدالإله النجاري، المدير العام لمنطقة الخليج في شركة «سيسكو»: هذا التعاون يساهم في تقديم تدريب عالي الجودة عبر مجالات تقنية متعددة تمكّن المتعلمين من امتلاك مفاتيح الابتكار واكتساب المهارات التي يحتاجونها لتعزيز مسارهم الوظيفي.

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