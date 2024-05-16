122 مليون درهم أرباح «تبريد» الربعية والإيرادات 468 مليوناً

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، العاملة في مجال تبريد المناطق، أمس، نتائجها المالية الموحدة للربع الأول 2024، حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 9 % على أساس سنوي في حجم الاستهلاك، مدفوعاً بتوصيلات التبريد الجديدة نتيجة النمو الطبيعي، الذي شهدته الشركة خلال العام الماضي، كما بلغ صافي الأرباح الشركة قبل احتساب الضريبة 122 مليون درهم إماراتي، مرتفعة بنسبة 4 % مقارنة بـ 117 مليون درهم (بعد تعديل البنود غير المتكررة للأرباح والخسائر) للفترة نفسها من العام الماضي.

واستمرت إيرادات «تبريد» والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بتحقيق معدل نمو إيجابي، خلال الربع الأول 2024 مقارنة بالربع الأول 2023. سجلت الشركة إيرادات بقيمة 468 مليون درهم، خلال الربع الأول من العام 2024.

وأسهمت إدارة «تبريد» المتقنة لرأس المال العامل في تحقيق معدل تحويل النقد بنسبة 90%، مما يؤكد الكفاءة التشغيلية العالية. ويعتبر استكمال المرحلة الثالثة من برنامج «تسهيل»، وهو برنامج واسع النطاق أطلقته الشركة لتحديث أجهزة التبريد باستخدام محركات التردد المتغير Variable Frequency Drives، مثالاً واضحاً لسعي الشركة بشكل دؤوب لتحقيق التميز التشغيلي، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز الحياد الكربوني في عمليات التبريد المستدام، الذي توفره لعملائها.

كما تؤكد مستويات الدين المنخفضة للشركة التزامها باعتماد الممارسات المالية السليمة، والتي تدعمها في تحقيق معدلات رافعة مالية أفضل، حيث بلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 3.97 أضعاف في نهاية الربع الأول من عام 2024، وقد نجحت «تبريد»، بحلول نهاية الربع الأول، في إتمام مناقصة طرحتها بهدف إعادة شراء بعض الصكوك الخاصة بها والمستحقة في عام 2025، والتي تبلغ قيمتها 500 مليون دولار أمريكي.

وبذلك أعادت «تبريد» شراء ما تبلغ قيمته الإجمالية 240 مليون دولار (880 مليون درهم) من صكوكها، التي ستستحق في عام 2025، بما يشمل الصكوك التي تم شراؤها قبل طرح المناقصة. ويأتي القرار بإعادة الشراء تماشياً مع أسلوب الإدارة الفعالة، الذي تتبعه «تبريد» فيما يخص شؤون ديونها.

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