4 أسهم تستحوذ على 46.5 % من سيولة سوق دبي

المصدر: دبي - محمد عباس

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استحوذت 4 أسهم في سوق دبي المالي على 46.5% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 375.85 مليون درهم في تداولات أمس، وهي «إعمار العقارية» و«سبينس» و«الاتحاد العقارية» و«إعمار للتطوير» بسيولة ناهزت 174.4 مليون درهم.

وتماسك مؤشر السوق قرب مستوى 4100 نقطة في ختام تداولات أمس، ليغلق مؤشر السوق عند 4093.25 نقطة، منخفضاً بـ1.05%. وقفز سهم «الصناعات الوطنية القابضة» بالحد الأقصى ليقود ارتفاعات 7 أسهم بالسوق، وصعدت في سوق دبي أسهم بنك السلام - البحرين 2%، ودبي التجاري 2%، وسبينس 1.3%، وتعاونية الاتحاد 0.83%.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9021.46 نقطة متراجعاً 0.40% بنهاية جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 190.5 مليون درهم في جلسة أمس، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 90.65 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة 88.6 مليون درهم. وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، أسهم بالمز الرياضية 14.2%، ومجموعة أرام 13.4%، وأمريكانا للمطاعم 2.9%، وبنك الشارقة 2.4%.

سيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة قاربت 1.5 مليار درهم، موزعة بواقع 1.11 مليار درهم في سوق أبوظبي، و375.85 مليون درهم في سوق دبي. وجرى التداول على نحو 586.65 مليون سهم عبر تنفيذ 31.1 ألف صفقة.

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