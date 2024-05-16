17.5 مليون درهم صافي أرباح سلامة خلال الربع الأول

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة»، أمس، تحقيق صافي أرباح بقيمة 17.58 مليون درهم في الربع الأول من العام 2024. ويشكل ذلك زيادة بنسبة 118 % بالمقارنة مع 8.04 ملايين درهم صافي أرباح الشركة للربع الأول من العام 2023.

ووصلت إيرادات التكافل للشركة في الربع الأول 2024 إلى 271.47 مليون درهم مقارنة بـ265.23 مليون درهم في الربع الأول 2023. واستقر صافي أصول الشركة عند 3,600 ملايين درهم. وانخفض إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 3.46 % ليصل إلى 634.46 مليون درهم متأثراً في المقام الأول بانخفاض قيمة الجنيه المصري.

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