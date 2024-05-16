210 ملايين دولار لتحسين أسطول معدات الدعم الأرضي لشبكة «دناتا» العالمية

المصدر: دبي - البيان

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وقعت دناتا، عدة صفقات مهمة مع عدد من أبرز الشركات المصنعة خلال معرض المطارات حيث أبرمت عقوداً إطارية عالمية مدتها خمس سنوات لشراء معدات دعم أرضي جديدة GSE، بقيمة تزيد على 210 ملايين دولار طوال فترة سريانها.

والتزمت دناتا بطلبيات تزيد قيمتها على 29 مليون دولار من خلال هذه الاتفاقيات، لترسي أسساً ثابتة للمعاملات المستقبلية للسنوات الخمس المقبلة. وستسهم المركبات المتطورة بتعزيز الكفاءة والسلامة والاستدامة عبر شبكة دناتا العالمية، ما يساعدها على الاستمرار في تقديم خدمات عالمية المستوى لما يتجاوز 330 ناقلة.

وتتضمن العقود استثماراً مخططاً يزيد على 100 مليون دولار في معدات الدعم الأرضي لأسطول دناتا في دبي. وتدير دناتا حالياً أسطولاً مكوناً من 2500 آلية من معدات الدعم الأرضي في مطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال، وتوفر خدمات لأكثر من 190 ناقلة جوية. وسوف تتولى 8 شركات تصنيع عالمية توفير معدات الدعم الأرضي، على أن تبدأ عمليات التسليم اعتباراً من الشهر الجاري.

وتشغل دناتا عالمياً أكثر من 8000 آلية من معدات الدعم الأرضي عبر عمليات المناولة الأرضية والشحن والتموين والتجزئة، التي تغطي 130 مطاراً عبر القارات الست.

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