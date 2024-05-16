«دبي لإدارة الأصول» تطلق مبادرة لرفع مستوى الوعي بالاستدامة

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت «دبي لإدارة الأصول»، التي تمتلك وتدير واحدة من أكبر محافظ المجمّعات السكنية المعدة للإيجار في دبي تحت مظلة «دبي القابضة لإدارة الأصول»، مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز إدارة النفايات بشكل مستدام في مجمّعاتها السكنية.

هذه المبادرة، التي تأتي في إطار التزام المجموعة بالاستدامة ودورها الفعال في دفع عجلة التغيير البيئي، تركز على التقليل من كمية النفايات التي تولدها المجمّعات السكنية، وتنتهي في المكبات، وذلك من خلال تطبيق برامج مخصصة لإعادة التدوير واستخدام تقنيات مبتكرة لاستعادة الطاقة من النفايات العامة.

وانطلقت المبادرة بمجموعة من ورش العمل التوعوية والأنشطة والمناقشات، التي استهدفت المقيمين في مجمّعي «شروق» و«بوابة الخيل» خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك إثر الشراكة الاستراتيجية، التي وقّعتها «دبي لإدارة الأصول» مع «تنظيف»، الشركة التابعة لمجموعة «بيئة» والمتخصصة في جمع النفايات وتنظيف المدن، في شهر ديسمبر الماضي.

وتضمّنت الفعاليات برنامجاً متنوعاً من ورش العمل التفاعلية والجلسات الحوارية للكبار، بالإضافة إلى مجموعة من أنشطة الحرف اليدوية وإعادة التدوير المخصصة للأطفال، وأعلنت الشركة عن مكونين أساسيين لمبادرتها الخاصة بالاستدامة، وهما برنامج مكافآت السلوك المستدام، وبرنامج نادي سفراء الاستدامة.

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