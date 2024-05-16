تعاون بين الاتحاد للطيران و«سيدات أعمال أبوظبي» لدعم 25 ألف شركة صغيرة

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّع مجلس سيدات أعمال أبوظبي (ADBWC)، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، و«الاتحاد للطيران»، الناقل الوطني لدولة الإمارات، مذكرة تفاهم، تهدف إلى دعم أكثر من 25 ألف شركة صغيرة ومتوسطة تملكها سيدات ورائدات أعمال على مستوى إمارة أبوظبي.

و قالت شيخة النويس، عضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال أبوظبي: «ينسجم توقيع مذكرة التفاهم مع الاتحاد للطيران مع جهود المجلس الرامية إلى دعم القطاع الخاص، وتعزيز حضور المرأة عبر مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك قطاع الطيران الذي يشهد نمواً متسارعاً على المستويين المحلي والعالمي.

وهو ما يتماشى مع تطلعاتنا نحو تمكين المرأة في قطاع الأعمال وتطوير مهاراتها وخبراتها لتواكب كافة المتغيرات الاقتصادية والتحولات الرقمية والتكنولوجية بمختلف المجالات، وتمكينها لتصبح شريكاً في التنمية الاقتصادية المستدامة».

وقالت الدكتورة نادية بستكي الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون المؤسسية في الاتحاد للطيران: « يُشرّفنا أن نتعاون مع مجلس سيدات أعمال أبوظبي، لدعم وتمكين آلاف الشركات المحلية التي تملكها رائدات وسيدات الأعمال في أبوظبي، وهو ما يتماشى مع توجهاتنا نحو دعم النساء في مجتمعنا وتمكينهن من تحقيق تطلعاتهن».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز