أبوظبي ترسخ التعاون الاقتصادي مع بولندا

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي تعاونها مع مقاطعة لوبيلسكي البولندية لدفع جهود التنمية الاقتصادية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتسهيل التعاون بين الجانبين.

تهدف اتفاقية التعاون، التي تم توقيعها خلال زيارة وفد رفيع المستوى إلى تعزيز الأنشطة الاقتصادية بين دولة الإمارات وبولندا، مع التركيز بشكل خاص على إمارة أبوظبي ومقاطعة لوبيلسكي. ومن خلال الاستفادة من نقاط القوة لدى كلا الجانبين والموارد الخاصة بكل منهما، يلتزم الطرفان بتهيئة بيئة مواتية لريادة الأعمال والتوسع التجاري وتسهيل الاستثمارات.

وقع الاتفاقية راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي والدكتور ياروسلاف ستاويارسك، حاكم مقاطعة لوبيلسكي. وتأتي الاتفاقية ضمن جهود «اقتصادية أبوظبي» لتعزيز العلاقات مع جمهورية بولندا، حيث أبرمت العام الماضي اتفاقية تعاون مع منطقة سيليزيا البولندية لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والصناعية والتقنية والتجارية. وقال راشد عبد الكريم البلوشي: «نهدف إلى فتح قنوات جديدة للتعاون وبناء شراكات تعزز جهودنا نحو تحقيق المزيد من النمو للطرفين، فضلاً عن فتح آفاق جديدة يستفيد منها رواد الأعمال والشركات».

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